Herbe Klatsche für SSV Aalen II - Fachsenfeld marschiert weiter

Ein perfekter Spieltag für den TV Neuler. Nach dem ersten Sieg in der Bezirksliga, hat auch die Reserve einen wichtigen Erfolg in der Kreisliga B gefeiert. Der SV Dalkingen dagegen muss sich gegen den Tabellenvorletzten aus Aalen mit einem Remis begnügen. An der Spitze marschiert durch den knappen Sieg in Jagstzell weiter die SGM Fachsenfeld/Dewangen vorneweg.

Kreisliga B III: Neuler II - Schrezheim 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Hadlik (23.), 1:1 Fauser (59.), 2:1 Fuchs (89.). Keine weiteren Angaben.

Hüttlingen II - Ellwangen II 3:2 (2:0). Tore: 1:0 Seyler, 2:0 Hornisch, 2:1 Schubert, 3:1 Birkle, 3:2 Denisov (FE).

Nach einer chancenreichen ersten Halbzeit ging der TSV mit einer verdienten 2:0-Führung in die Pause. Kurz danach verkürzte Ellwangen. Der TSV aber schlug sofort zurück und bei einer besseren Chancenverwertung hätten die Hüttlinger das Spiel früher entscheiden können. So kam Ellwangen sogar noch auf 2:3 heran.

Wört II - SGM Rindelbach/Neunheim 1:2 (0:1). Tore: 0:1 (8.) L. Seidle, 1:1 (59.) J. Höll, 1:2 (90.) R. Schips. Nach der frühen Führung der Gäste entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Heimelf probierte alles und kam zum verdienten Ausgleich. Doch letztlich wollten sie zu viel und wurde mit einem späten Gegentreffer bestraft.

Dalkingen - DJK SV Aalen 2:2 (0:0). Tore: 1:0 und 2:1 Selimi (47., 67.), 1:1 Basran (53.), 2:2 Nuratoglu (79.). Auf Grund der regelrechten Windlotterie blieb es am Ende bei einem gerechten Remis.

SG Union Wasseralfingen II - Rosenberg 4:1 (2:0). Tore: 1:0 und 2:0 Baur (15., 28.), 3:0 Schlipf (55.), 4:0 Grupp (75.), 4:1 Schreckenhöfer (80.). Union II hatte die klareren Chancen und führte zur Pause verdient. Nach dieser drückte Rosenberg, aber erneut konnte die Union ihre Chancen nutzen.

Eggenrot - SSV Aalen II 8:0 (6:0). Tore: 1:0 und 5:0 Lemmermeier (6., 35.), 2:0 und 3:0 Veit (10., 20.), 4:0 Brenner (32.), 6:0 Dreher (43.), 7:0 (ET, 50.), 8:0 Köder (89.). Ein sehr unspektakuläres Spiel hatten die Sportfreunde bereits nach 20 Minuten entschieden und konnte danach sogar einen Gang zurückschalten.

Jagstzell - SGM Fachsenfeld/Dewangen 1:2 (0:0). Tore: 0:1 M. Volk (FE., 62.), 1:1 P. Unden (65.), 1:2 Leis (86.). Nach einer torlosen ersten Hälfte ging die SGM durch einen Foulelfmeter in Führung. Nur kurze Zeit später konnte Jagstzell durch einen Freistoßtreffer ausgleichen. Vier Minuten vor Ende gelang der SGM durch einen Kopfballtreffer der glückliche Siegtreffer. Reserven: 1:1.

Kreisliga B IV: Unterkochen II - Lippach 8:1 (4:0). Tore: 1:0 und 8:0 Kaiser (6., 87.), 2:0 (ET, 30.), 3:0 und 5:0 Hälsig (37., 56.), 4:0, 6:1, 7:1 Bastillo (39., 77., 86.), 5:1 Rohra (69.). Das Ergebnis spricht Bände. Unterkochen II hatte die Partie über die komplette Spielzeit im Griff.

Lauchheim II - Unterschneidheim 0:8 (0:4). Tore: 0:1, 0:3, 0:5 alle Birkle (14., 28. FE, 52.), 0:2 Egetemeyer (25.), 0:4, 0:6 beide Wünsch (43., 58.), 0:7, 0:8 beide Bengelmann (72., 89.). Keine weiteren Angaben.

SGM Kirchh./Trochtlf. II - Röhlingen 1:5 (0:1). Tore:0:1 Palm (8.), 0:2 Ladenburger (69.), 1:2 Götz (72.), 1:3 Ladenburger (74.), 1:4 Ladenburger (79.), 1:5 Herzog (85.). In der ersten Halbzeit konnte die SG noch etwas mithalten. Ab Mitte der zweiten Halbzeit war die Luft dann raus und Röhlingen konnte einen deutlichen Auswärtssieg verbuchen.

SG Riesbürg - Elchingen 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Schichl (68.), 2:0 Prekadini (80.), 3:0 Hauswirth (90. + 2). Ein verdienter Arbeitssieg der SG in einem zerfahrenem, von starkem Wind beeinflussten, Spiel. Reserven: 1:3.

Ohmenheim - Kösingen 2:0 (2:0). Tore: 1:0 M. Erdeli (FE, 6.), 2:0 M. Weber (45.). Ein ausgeglichenes und kampfbetontes Derby fand in Ohmenheim seinen cleveren Sieger. Reserven: 1:0.

Zöbingen - SGM Rött./Oberd./Aufhausen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Konetzky (FE, 50.), 1:1 Neureuther (64.). Erst durch einen Foulelfmeter in der 50. Minute konnten die Gastgeber in Führung gehen. Nach dieser erhöhten die Gäste den Druck und drangen auf den Ausgleich, den sie auch kurz danach erzielen konnten. Zum Schluss hätten die Gäste noch den Siegtreffer erzielen können, aber dennoch war das Unentschieden verdient. Reserven: 1:1.

Nordh.-Zipplingen - Waldhausen II 4:0 (3:0). Tore: 1:0 und 4:0J. Holzinger (27., 85.), 2:0 Sinn( 30.), 3:0 Roder (45.). Bes. Vorkommn.: Waldhausen II verschießt einen Foulelfmeter (53.).

Am Anfang war die Partie noch ausgeglichen, dann aber schlug die überlegene Heimelf eiskalt zu. Bei besserer Chancenauswertung wäre sogar noch ein höherer Sieg möglich gewesen.