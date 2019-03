Herbe Klatsche für HG-Handballer

Mit einer vor allem in der ersten Halbzeit unterirdischen Leistung haben sich die Handballer der HG Aalen/Wasseralfingen am vergangenen Samstag eine herbe 15:33-Klatsche bei der TSG Schnaitheim abgeholt.

Die Voraussetzungen waren nicht gut, für die Coaches Hajo Bürgermeister und Edwin Stäbler, denn neben den Langzeitverletzten Manuel Körber und Leon Bieg mussten sie auf Torhüter Björn Billepp, Jakob Erath und Moritz Stetter verzichten. Hinzu kam der kurzfristige Ausfall von Alex Karastergios und Kreisläufer Daniel Albrecht. Da war es dann wenig hilfreich, dass von den verbleibenden Spielern mit Simon Vandrey nach siebeneinhalb(!) Minuten beziehungsweise Bogdan Marin nach knapp 18 Minuten schon zwei Spieler mit zwei mal zwei Minuten belastet waren. Das hieß nämlich auch, dass man in der ersten Viertelstunde schon sechs Minuten in Unterzahl war und so dem schnellen Konterspiel der Gastgeber in die Karten spielte. Immerhin hatten Jonas Kraft und Julian Brender zum 4:2 getroffen, aber dann nahm die Geschichte ihren Lauf, Unterzahl, drei verworfene Siebenmeter, mehrere Pfostentreffer und ganz schnell ein aussichtsloser 2:11-Rückstand. Kurz vor der Pause sah dann auch noch Luka Stützel bei einer Abwehraktion die Rote Karte und Mario Bleier verletzte sich, so dass er für die restliche Spielzeit ausfiel. Mit 16:5 wurden die Seiten gewechselt und im zweiten Abschnitt wurde es auf Seiten der HG ein wenig besser. Zwar hatte man wieder einige Pfostentreffer aber nun konnten sich auch weitere Spieler in die Torschützenliste eintragen auch, wenn im Grunde genommen alles Ergebniskosmetik war. Ohne die Leistung der souveränen Gastgeber zu schmälern, eine echte Gegenwehr kam von der HG an diesem gebrauchten Abend nicht.