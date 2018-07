Henninger ergattert zweiten Platz

Viernheim (an) - Bei der Baden-Württembergischen Rangliste der jeweils 24 besten Damen und Herren im Tischtennis am vergangenen Samstag in Viernheim hat sich Marius Henninger einen starken 2. Platz erspielt. Der Spieler aus Untergröningen musste sich dabei nur dem Drittliga-Spieler David Steinle (SV Salamander Kornwestheim) geschlagen geben.

Damit hat sich Henninger direkt für die Ausspielung des TTBW-Ranglistenfinales am 22. und 23. September in Iffezheim qualifiziert. In vier 6er-Gruppen war zunächst die Platzierung für den weiteren Turnierverlauf entscheidend, denn die jeweils Gruppenersten waren direkt für das Top-12-Turnier qualifiziert. Der Zweit- und Drittplatzierte dagegen musste in einer Zwischenrunde weiter um den fünften Platz kämpfen, der ebenfalls die direkte Qualifikation bedeutet.

Der Untergröninger Marius Henninger, der für den DJK Sportbund Stuttgart in der Regionalliga startet, war in seiner Gruppe an Position I gesetzt und wurde seiner Favoritenrolle in dieser Gruppe mit fünf Siegen auch gerecht. Lediglich gegen den Jugendnationalspieler Jeromy Löffler (Dritt-Bundesligisten ASV Grünwettersbach) musste er über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen. Damit hatte er bereits die direkte Qualifikation geschafft.

Nach Vorrunde Quali gemeistert

Nach seinem Vorrunden-Gruppensieg trumpfte Henninger aber dennoch auch in der Endrunde um die Plätze eins bis vier auf. Gegen seinen Teamkollegen Sven Happek lag der Untergröninger zwar bereits 2:0 in Führung, doch nach zwei Satzverlusten musste er letztlich dann doch in den entscheidenden fünften Satz. Hier siegte Henninger dann allerdings wiederum deutlich mit 11:3.

Auch gegen Simon Geßner (Kircheim, Oberliga) triumphierte er. Hier allerdings in vier – klaren – Sätzen. Lediglich gegen Turniersieger David Steinle (Kornwestheim) musste der Untergröninger Tischtennisspieler eine knappe Viersatzniederlage hinnehmen und wurde Zweiter.