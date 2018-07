Henne zurück in der Erfolgsspur

Aalen (an) - Eine lange Durststrecke im Mehrkampf ist für Stefan Henne zu Ende gegangen. Kleinere aber hartnäckige Verletzungen plagten den talentierten Zehnkämpfer der LG Rems-Welland in den vergangenen Jahren und verhinderten das ein oder andere Mal einen Mehrkampfstart über zwei Tage. Kurzfristig hatte der Essinger für die Baden-Württembergischen Meisterschaften in Weingarten gemeldet. Dass er nun gleich bei seinem ersten Zehnkampf nach zwei Jahren mit der Silbermedaille belohnt wurde, zeigt welches Potential in ihm schlummert.

Einen durchwachsenen Auftakt legte der Essinger mit 11,75 Sekunden über die 100 Meter (701 Punkte) hin. Die noch mangelnde Schnelligkeit spürte der Essinger auch beim Weitsprung. Entsprechend tat er sich beim Weitsprung etwas schwer und musste sich mit 6,23 Metern begnügen (637 Punkte). Beim Kugelstoßen erzielte der 24jährige mit einem Stoß auf 13,58 Meter (703 Punkte) die Tagesbestweite des gesamten Teilnehmerfeldes.

Nun galt es in seiner Paradedisziplin dem Hochsprung, das Punktepolster weiter auszubauen. Hier fand der Essinger schnell seinen Rhythmus und mit übersprungenen 1,96 Meter (7,67 Punkte) hielt er auch in dieser Disziplin die Konkurrenz auf Distanz und übernahm sogar die zwischenzeitliche Führung nach vier Disziplinen.

Zum Abschluss des ersten Tages stand der 400 Meter-Lauf an. Hier galt es nun für Stefan Henne nochmals alle Reserven zu mobilisieren. Mit einem couragierten Lauf in51,91 Sekunden blieb er im Rahmen seiner Möglichkeiten in dieser Disziplin. Er kassierte dafür wertvolle 729 Punkte und beendete den ersten Tag mit einer Punktzahl von 3537 Punkten und lag damit knapp in Führung.

Am nächsten Morgen galt es über die 110 Meter Hürden gut in den Wettkampf zu starten. Und es lief für den Essinger.

Stark verbessert in der Hürdentechnik blieben die Uhren für ihn bei 16,35 Sekunden stehen, was Stefan Henne zu 694 Punkten verhalf. Beim anschließenden Diskuswurf dann der erste kleinere Wermutstropfen. 35,81 Meter und 580 Punkte taten dem Punktekonto sehr gut.

Kämpferisch im Stabhochsprung

Beim Stabhochsprung zeigte er Kämpferqualitäten. Mit Einstellung seiner persönlichen Bestleistung von 4,10 Metern war er auch in dieser Disziplin der Tagesbeste.

645 Punkte konnte der Essinger seinem Konto gutschreiben lassen und die Spannung um den Tagessieg nochmals steigern. Dann die vorletzte Disziplin, der Speerwurf. In verschiedenen Einzelwettbewerben hatte Stefan Henne in diesem Jahr schon Würfe nahe der 50 Meter gehabt.

An Diesem Tag sollte es nur auf 43,60 Meter (494 Punkte) gehen. Vor allem weil sein härtester Konkurrent an diesen zwei Tagen um den Landesmeistertitel mit 64,75 Metern einen starken Wurf hatte. Die Führung nach neun Disziplinen war damit weg. Beim abschließenden 1500 Meter-Lauf galt es nun nochmals die letzten Kraftreserven nach zwei langen Wettkampftagen zu mobilisieren und nochmals einen Angriff auf den Gesamtsieg zu unternehmen.

Mit großem Kämpferherz ging er auf die 1500 Meter und finishte in 4:34,10 Minuten. 718 Punkte konnte er dafür einsammeln. Das Resümee nach zwei harten Wettkampftagen konnte sich mehr als sehen lassen: In vier Disziplinen Tagesbestleistungen und 6668 Punkte, das zweitbeste Ergebnis in einem Zehnkampf für Stefan Henne. Die Freude über den Gewinn der Silbermedaille und die Erleichterung, zu Wissen wo er steht, war Henne anzusehen. Die Deutschen Meisterschaften können kommen.