Helmut Argaaer bekommt Ehrennadel verliehen

Polizeirevierleiter, Sänger, Karnevalist, Initiator, Ideengeber und begeisterter Ehrenamtler: Helmut Argauer hat viele Facetten. Für seine vielseitigen Verdienste hat dem 61-jährigen Aalener beziehungsweise Ur-Weststädter Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg zuerkannt. Verliehen hat sie ihm am Donnerstagabend Aalens Oberbürgermeister mit der umgelegten Amtskette.

Und zwar in einem ziemlich festlichen Rahmen: Gut 100 Gäste waren gekommen, Kollegen von Argauer, Wegbegleiter, Vertreter aus Politik und Gesellschaft, Polizeipräsident Roland Eisele (Laudatio). Und die Polizeikapelle Ostalb spielte auf, die der Geehrte übrigens auch mit Kollegen gründete. „One moment in time“ spielte die im Rathaus-Foyer. Tatsächlich ist dieser Ehrungsabend ein ganz besonderer Moment, eine echte Einmaligkeit, hatte Thilo Rentschler gegrüßt. Tatsächlich hatte sich zum Ehrungsfestakt eine illustre Gästeschar eingefunden, weil „alle Wege in die Aalener Bucht führen“ (Thilo Rentschler) zu dieser „einmaligen Feierstunde.“

Argauers Engagement reicht zurück bis in seine Kindheit. Als Neunjähriger sang er bei den Sankt-Johannes-Chorknaben, sehr viel später bei Veranstaltungen im Revierbereich Aalen und Schwäbisch Gmünd. Denn von seinen 42 Jahren im Polizeidienst war er bis zu seiner Rente im vergangenen Jahr viele Jahre lang Leiter des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd. Und er sang auf Großveranstaltungen, etwa in der Stuttgarter Liederhalle oder in der Europahalle in Karlsruhe, wo er beispielsweise neben der Sängerin Joy Fleming auftreten durfte. Rentschler kann sich ihn deshalb auch ganz gut als Deutschlands Vertreter beim European Song Contest vorstellen: „Germany: Ten points.“

Beim Sauren Meckereck aktiv

Seit 2015 sitzt Argauer im Essigfass beim Sauren Meckereck als Brezga Blase, das Amt hat er von dem ihm hochverehrten Eugen Hafner übernommen. Seit da an, so Rentschler, sei er eine „schillernde, ja gefürchtete Figur im Fastnachtstreiben“. Rentschler erzählte einige Anekdoten über den Ex-Fußballer, Jetzt-Radfahrer und begeisterten Kartenspieler, der „wohl nach der Polizeistunde die Kollegen ganz schön abzockte.“

Neben dem Polizeipräsident war der Schwäbisch Gmünder OB Richard Arnold Laudatio-Redner. Sehr selten sei es ja, sagte er, dass ein Gmünder Oberbürgermeister im Aalener Rathaus das Wort ergreifen darf. Argauer habe sich eben nicht an die Warnung von Wilhelm Busch gehalten, dass das Ehrenamt nur Verdruss bedeute. Er habe sich im Gegenteil enorm darin eingesetzt, zum Wohle der Bürger, der Gesellschaft und auch der Tradition. So fiel in Argauers Amtszeit etwa die Gründung des Polizeimuseums in Heubach und in Gmünd sei ihm stets wichtig gewesen, dass die Polizei bürgernah und ins öffentliche Leben integriert auftritt.

Neben der Ehrennadel hat er zuletzt den Präventionspreis des Landes bekommen, weil er den Verein „Aktion Sichere Stadt Schwäbisch Gmünd“ ins Leben gerufen hat. Gegen Ende dankte der Geehrte seiner Mutter, seinem Vater, der Familie, der Kapelle und anderen. Vor allem dankte er den beiden Oberbürgermeistern – die wohl verantwortlich dafür seien, dass er heute hier stehe.