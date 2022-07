„Hellseherin“ ahnt Tod von Angehörigem – 65-Jährige übergibt ihr gesamtes Geld

Eine 65 Jahre alte Frau ist am Dienstagnachmittag Opfer zweier Betrügerinnen geworden. Die Frau übergab ihnen eine Bargeldsumme im vierstelligen Bereich, so ein Polizeibericht. Die Beamten raten stets zu gesundem Misstrauen und dazu, niemals Wertgegenstände oder Geld herauszugeben.

Eine Frau, die sich als Sofia vorstellte, sprach die 65-Jährige am Wasseralfinger Karlsplatz an. Sie behauptete gegenüber dem späteren Opfer, sie verfüge über hellseherische Fähigkeiten. Der 65-Jährigen drohe ein Todesfall in der Familie, sagte sie ihr.

Während des Gesprächs kam laut Bericht eine weitere Frau hinzu, die vorgab, die „Hellseherin“ hätte sie von einer schweren Krankheit geheilt. Um den Tod des Familienmitglieds zu verhindern, sollte die 65 Jahre alte Frau ihr gesamtes Bargeld holen, da sie es reinigen müsse.

„Total geschockt“ habe sie ihr Geld, eingewickelt in ein Geschirrtuch, der vermeintlichen Hellseherin übergeben. Diese band einen schwarzen Faden um das Bündel, gab es der 65-Jährigen zurück. Mit der Aufforderung, es erst am nächsten Tag wieder zu öffnen. Doch zu Hause wurde die Frau misstrauisch, blickte in das Geschirrtuch – und fand lediglich Zeitungsschnipsel vor.

So sehen die Frauen aus

Die Frauen werden wie folgt beschrieben: beide zwischen 30 und 35 Jahre alt. Die „Hellseherin“ namens Sofia sei zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, trug eine blonde Perücke, eine schwarz-weiße Hose, ein beiges Oberteil und eine große Handtasche. Die andere Frau sei zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, trug ihr schwarzes Haar hochgesteckt, hatte eine schwarze Hose sowie ein weißes Top und weiße Bluse an. Auch sie hatte eine Handtasche.