Helfen, damit andere mobil sein können

Seit fast zwei Jahren beteiligen sich die Bahnhofsmissionen Aalen, Aulendorf, Biberach und Ulm am Reisebegleitservice „Bahnhofsmission Mobil“. Aufgrund des guten Zuspruchs wurden weitere zwölf Frauen und Männer als ehrenamtliche Reisebegleitung fortgebildet. jetzt erhielten sie ihr Zertifikat. Künftig werden auch sie Kinder, gehandicapte und andere Personen, die nicht alleine reisen können, im Zug begleiten.

Mobil zu sein bedeutet für viele Menschen Freude, Lebensqualität und Unabhängigkeit. Für Senioren und Menschen mit Handicap ist Mobilität allerdings mit großen Hürden verbunden. Und für Kinder aus Trennungsfamilien wird es zur Notwendigkeit, wenn sie zum anderen Elternteil fahren möchten.

Keine Begleitung ist wie die andere, das erfuhren die Teilnehmenden der Schulung. Auf das, was beim Reisen und in der Begleitung unterschiedlicher Menschen zu beachten ist, wurden sie gut vorbereitet. Was tun, wenn der Anschlusszug verpasst wird? Wie unterstützt man einen sehbehinderten Menschen? Was ist bei Kindern zu beachten? Zu den Fortbildungsthemen gehörten auch Gesprächsführung und ein Erste-Hilfe-Kurs. Erste Erfahrungen sammelten die Teilnehmenden auf Hospitationsfahrten mit einer erfahrenen Reisebegleitung.

Früher konnten die Mitarbeitenden der Bahnhofsmission die Menschen nur bis zum Zug begleiten. An der Bahnsteigkante war Schluss. Nun können die geschulten Mitarbeitenden allein reisende Kinder, behinderte und ältere Menschen sicher bis zum Zielbahnhof begleiten und stehen ihnen helfend zur Seite. Damit erfüllen sie eine zentrale Aufgabe der Bahnhofsmission: Menschen auch in schwierigen Situationen Mobilität zu ermöglichen, damit sie weiter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.