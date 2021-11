„Helfen bringt Freude“ startet auch in diesem Jahr wieder in Aalen und Ellwangen

Sechs Wochen vor Weihnachten beginnt auch in diesem Jahr wieder die Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ sowie aller anderen Lokalausgaben der „Schwäbischen Zeitung“. Die Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ findet seit 2013 regelmäßig statt. Wenn man von dieser Zeitspanne schon von einer Tradition sprechen möchte, dann auf jeden Fall von einer lohnenswerten. Im vergangenen Jahr sind in Aalen und Ellwangen den Projekten jeweils 4900 Euro zugekommen – dank der zahlreichen Spenden der Leser und User der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung. Trotz (oder vielleicht genau deswegen?) der Corona-Pandemie bedeutete dies den größten Betrag, der in all den Jahren an Hilfsorganisationen ausgezahlt werden konnte.

Kein Urlaub? Doch, mit Spenden

Mit dabei war auch die Caritas Ost-Württemberg. Mit ihrem Programm zur Kindererholung ermöglicht die Einrichtung Kindern aus sozial benachteiligten Familien eine unbeschwerte Ferienzeit. Für manche Kinder sind es gar die ersten Ferien ihres Lebens. Das Programm gibt es in dieser Form seit Ende der 70er Jahre und ist mit einer Kinderfreizeit vergleichbar. An der Freizeit können Kinder ab sechs Jahre teilnehmen. Der Großteil stammt aus sozial benachteiligten Familien, benachteiligt in finanzieller Hinsicht, aber auch aufgrund ihrer Herkunft. 2019 erhielten über 100 Familien, deren Kinder an dem Programm teilnahmen, staatliche Hilfen wie Arbeitslosengeld II oder Wohngeld. 67 Kinder hatten einen Migrationshintergrund, 20 waren Heimkinder oder hatten eine sozialpädagogische Familienhilfe, 58 stammten aus Familien mit nur einem Elternteil. Der Migrantenanteil an dem Programm betrug rund 45 Prozent, die meisten Migrantenkinder kamen aus Syrien, dem Irak oder aus Tschetschenien.

Auf dem Südsudan liegt der Fokus der Combonis

Ebenfalls schon häufiger dabei waren die Comboni-Missionare. Der Sudan ist quasi das Stammland der Combonis: Ordensgründer Daniele Comboni war gegen Ende seines Lebens Bischof in der Hauptstadt Khartum. Seit 2011 ist der Süden des Landes ein unabhängiger Staat. Über 40 Missionare des Ordens versuchen dort, die Not der Menschen zu lindern und zwischen den früheren Bürgerkriegsparteien zu vermitteln. Mehr als 40 Comboni-Missionare sind im Südsudan tätig, hauptsächlich im ländlichen Raum.

Nur eines von vielen Problemen: Streit zwischen Hirtenvölkern

Dinka und Nuer sind Semi-Nomaden – und hieraus lässt sich eines der Probleme in der Bevölkerung ableiten. Zwischen diesen Hirtenvölkern gibt es immer wieder Unruhen, feindliche Übergriffe und gewaltsame Viehdiebstähle, wissen die Combonis. Im Großen und Ganzen habe sich die Situation mit den Jahren etwas entspannt. Das übergreifende Problem sei jedoch, dass die Menschen sich als Südsudanesen fühlen und identifizieren sollen. Die tief liegenden Wunden zu heilen, sei eine Mammutaufgabe, meint Körber. Dabei versuchten die Comboni-Missionare über den Glauben, über konkrete Projekte im Bereich Erziehung und Ausbildung sowie über Gemeinschaftsleben in den Pfarreien einen kleinen Beitrag zu leisten.

„Rollender Weihnachtsmarkt“ unterstützt zusätzlich

Im vergangenen Jahr für Furore gesorgt hat in der Aalener Innenstadt der „rollende Weihnachtsmarkt“. Petra Pachner, Vorsitzende des Vereins „Zukunft für Nepal“, hat sich über mehr als 1000 Euro an Spenden freuen dürfen. Ob des Erfolgs ist diese Einrichtung sogar noch einmal verlängert worden. Pachner selbst, Vanessa Vanini, die Referentin für nachhaltige Entwicklung der Hochschule Aalen sowie das studentische Motion-Rennteam waren in der Aalener Innenstadt präsent, um dort die Artikel anzubieten, die handwerklich begabte Menschen in den Tagen zuvor gebastelt und zur Verfügung gestellt hatten. Die Bandbreite der Gegenstände, die an der Tür von Petra Pachner abgegeben wurden, war gewaltig. Sie reichte von hochwertigen, handgearbeiteten Filzpantoffeln bis zu einer weihnachtlich dekorierten Klobrille. Es gibt zahlreiche weitere unterstützenswerte Projekte, die in den kommenden Wochen vorgestellt werden – am Ende wird die Summe vielleicht sogar noch einmal gesteigert.