Beim Umfüllen von Heizöl auf einem Firmengelände am westlichen Ortsrand vom einen Tank in einen anderen ist am Mittwochvormittag eine Teilmenge des Öls ausgelaufen und über eine Birkorinne in den Schmutzwasserkanal gelangt. Das Lorcher Ordnungsamt verständigte umgehend die Feuerwehr, von wo aus unterer anderem sofort die Kläranlage verständigt wurde. Später stellte sich heraus, dass der dortige Klärwärter prompt reagierte, den Schieber für das ankommende Schmutzwasser umlegte und so die belastete Kanalfracht in ein extra Becken umleitete.

Die Polizei geht derzeit von rund 150 Litern ausgelaufenem Öl aus. Die Feuerwehr Lorch war anschließend mit elf Einsatzkräften vor Ort, um das restliche Öl an der Oberfläche zu binden und die Polizei und Vertreter der Stadt bei der Suche nach möglichem Schaden an der Umwelt im Bereich der Kanalstrecke zu unterstützen. Im Zuge dieser intensiven Suche konnten bislang keine Schäden festgestellt werden. Der Kanal wurde anschließend durch eine Spezialfirma gespült. Auch diese Schmutzfracht wurde in der Kläranlage getrennt aufgefangen, so dass sich der mögliche Schaden in engen Grenzen halten ließ.