Zufriedene Gesichter gab es nach Beendigung der letzten Prüfung am Sonntag Nachmittag bei den Helfern der Reitsportgemeinschaft (RSG) Ostalb und ihrem Vorsitzenden, Mario Walter - der Neustart in die Turniersaison 2020 für Profis und Amateure war ein voller Erfolg. Sechs Pferdesportveranstaltungen hatte es am vergangenen Wochenende in ganz Baden-Württemberg gegeben, eine davon in Ellwangen-Killingen, als reines Springturnier ausgeschrieben, auf der Reitanlage der Familie Walter.

„Die Zusage der Stadt Ellwangen kam sofort, nachdem die Lockerungen der Sportverordnung Corona dies hergaben, hierfür meinen herzlichen Dank“, lobte Mario Walter die prompte Reaktion der Verantwortlichen. „Ebenso schnell reagierten die für den Sport so wichtigen Sponsoren“, so Walter weiter. Zudem sei das Helferteam eingespielt, auch wenn vor allem die Durchführung des Turniers mehr Kapazität an Arbeitsstunden erfordert habe. „Viele standen von morgens bis abends auf dem Platz, dafür meinen herzlichen Dank“, sagte Walter anerkennend.

Zwei Einlassstationen gab es, die Kontrollen durchführten, die Personenerfassungsformulare einsammelten und Einlassbändchen vergaben - jeder reitende Teilnehmer durfte nur einen Helfer auf das Turniergelände mitbringen. Hier wurde streng kontrolliert, denn die Vorgabe, 99 Personen auf dem Turniergelände, war einzuhalten. Deswegen wurde jede Prüfung auch auf 50 Starts begrenzt. Lob gab es auch hier an die Teilnehmer, nahezu reibungslos verlief das Umsetzen der erforderlichen Coronamaßnahmen.

Vermisst wurden jedoch die Zuschauer, die den Neustart nur zuhause an den Bildschirmen bei den Übertagungen über „Clip My Horse“ verfolgen konnten - und auch der emotionale Abschluss jeder Prüfung. „Vor allem fehlen die Siegerehrungen und die Ehrenrunden mit Musik unter dem Klatschen der Zuschauer“, bedauerte Richterin Ulrike Böhm. Dennoch gab es an beiden Turniertagen hervorragenden Springsport in Springprüfungen ab Klasse A* bis zur Klasse M** und Springpferdeprüfungen der Klasse A** und L. Gut aufgelegt zeigte sich hier der Hausherr, Mario Walter. Mit Quindeur siegte er in der letzten Prüfung des Turnierwochenendes, einer Springprüfung der Klasse M** fehlerfrei in einer schnellen Zeit von 70.81 Sekunden und deutlichem Abstand zur Zweitplatzierten, Hannah Schleef (RV Mannheim 0.00/ 73.76s). Zuvor hatte er mit FBW Cataya in der Springprüfung Klasse M* (0.00/68.17s) den Sieg davongetragen. Ebenso erfolgreich verlief das Turnier für weitere Mitglieder der RSG Ostalb - Franziska Mattmann erritt sich mit Amour in der Springprüfung Klasse A** den 3. Platz, Selina Kohler mit Lima in der Springprüfung Klasse L PLatz 14. Frank Wieland platzierte sich in der Springprüfung Klasse M** mit Dominka und Caccus auf Rang acht und neun.