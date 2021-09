Heimspielauftakt in Schwabsberg gegen die Top-Mannschaft der Liga

Der mehrfache Deutsche Meister Rot-Weiß Zerbst noch am ersten Spieltag spielfrei, startet beim KC Schwabsberg in die neue Saison in der Kegel-Bundesliga. Neu in den Reihen der Zerbster sind Markus Gerdau und Robert Ernjesi, zwei international erfahrene Ausnahmeathleten. Ein Spiel, das unter die Rubrik David gegen Goliath fällt, verspricht dennoch hochklassigen Kegelsport.

Welche sechs Spieler werden wohl von Timo Hoffmann im Aufgebot stehen gegen den Außenseiter Schwabsberg? Die Mannen um Kapitän Stephan Drexler wollen ihr Fell teuer verkaufen und den Zerbstern die Punkte nicht auf dem Silbertablett präsentieren. Bereits am letzten Spieltag überraschten die Rainauer Kegler die favorisierten Oberfranken mit einer sehr guten Leistung. Daran will man auf Seiten der Hausherren anschließen, um möglichst viele Satzpunkte zu erspielen.

„Für jeden Spieler von uns ist es eine Besonderheit sich mit den Besten der Liga zu messen, daher gehen wir hoch motiviert in diese Begegnung“, so der Schwabsberger Kapitän Stephan Drexler. Da wieder Zuschauer möglich sind, die Räumlichkeit auf den KC-Bahnen begrenzt ist, ist eine Anmeldung verpflichtend. Ferner ist die 3G-Regelung zu beachten und nur mit einem gültigen Nachweis ist der Zugang auf die Kegelbahn möglich. Spielbeginn ist um 14 Uhr, Anmeldungen sind per Email an reinhard.prickler@t-online.de vorzunehmen.