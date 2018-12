Heimspiel für die Zieh- und Zupfkapelle

Auch nach so vielen Jahren zeigten die vier Akteure von Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle am Sonntag in der ausverkauften Stadthalle keinerlei Ermüdungserscheinungen. Der Abend des vorletzten Tags im Jahr gehört dem traditionell Heimspiel der vier Ostalb-Komödianten, ihrem deftigen Witz und ihren Original-Schwäbischen Liedern.

So gern man die aktbekannten und immer noch sehr beliebten Ohrwürmer wie das „Bemberle“ hört, so wartete man doch gespannt auf neue Titel und Ideen. Davon gab es einige im neuen Programm der Zieh & Zupf. Mit dem neuen Motto „Heut nemme ond morga ned glei“ bezog sich der unverwüstliche Flex Flechlser auf seinen Vater, der ihn oft mit diesem Appell zur Geduld gebremst und getröstet habe.

„I laß me ned hetza“ hieß es im neuen Titelsong, den Flex mit seinen bewährten Kumpels Selle (Marcel Hafner) Manne (Manfred Arold) und Benny Banano in seinen Einzelheiten entfaltete: „I lieg auf’m Sofa ond freu mi brutal, I han frei, ben alloi ond guck Europapokal“. Jeder der Vier spielt mehrere Instrumente im fliegenden Wechsel. Die Vielseitigkeit hat sich im Laufe der Jahre noch vermehrt. Da sah man jetzt auch mal Selle am Kontrabaß, das Lieblingsinstrument von Benny.

„Wenn da willsch, ben I dei Schneggle“ begann der neue Song, in dem die „heiße Mätz“ angehimmelt wird, die man auf dem Cannstatter Wasen kennengelernt hat. Wie man sich im Sommer der lästigen Mugga“ erwehrt, erfährt man im „Muggagittermo“, der viel wirksamer wie der „Muggabätscher“ sei. Auf „Bäsles Hochzeit“ lautet der deftige Kommentar: „‘s Essa war saumäßig fettig, fetter noh wia d’Braut“.

Außer dem Essen und Trinken widmete sich Zieh- & Zupf auch auf ihre Weise der Sozialkritik und erteilte Ratschläge in der Midlifecrisis oder empfahl, sich vom „Motivationstrainer“ helfen zu lassen. Außer den Themen wechselten auch die Stilmittel der Musiksprache. Dem fetzigen Blues folgte der flotte Foxttrott, dem französischen Chanson der spanische Flamenco. Dazu zogen die Akteure die passende exotische Show ab, die vom Publikum mit Beifall auf offener Szene belohnt wird wie beim „Coolen Trompeter“.

Brezeln ins Publikum

Bombastisch kam Bennys Tuba zum Einsatz. Manne schmierte die Töne mit der Posaune. Selle imponierte mit Gitarrenriffs und Flex klopfte raffinierte Rhythmen in die Percussion, schmiß Brezeln ins Publikum und würzte das Programm mit schwäbischen Witzen aus dem Alltag. Kein Wunder, daß die bunte Show bejubelt und mit Standing ovations gefeiert wurde. Erst nach mehreren Zugaben – darunter das unvermeidliche „Bemberle“- ließen die hingerissenen Zuhörer ihre Lieblinge ziehen.