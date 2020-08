Heimsieg für Jagstzellerin

Die Verantwortlichen des Reit- und Fahrvereins Jagstzell konnten zahlreiche Teilnehmer zum Reitturnier begrüßen. Die Qualifikationsprüfung für die Deutschen Amateur Meisterschaft konnte Constantin Sorg vom RFV Fronhofen mit Casillas für sich entscheiden. Im großen Preis von Jagstzell erreichte Frank Wieland von der RSG Ostalb den 1. und 2. Platz.

Der Vorstand des Jagstzeller Reitvereins hatte sich in den vergangenen Wochen entschieden, trotz den Einschränkungen und den hohen Hygienevorschriften der Coronakrise das Turnier durchzuführen. Mit entscheidend war auch die Unterstützung vieler langjähriger Sponsoren, die die Durchführung des Turniers begrüßten. Um den Teilnehmern noch bessere Bedingungen zu bieten, hat der Verein in diesem Jahr in einen neuen Außenplatz als Ebbe-Flut Platz investiert. Zusammen mit dem für das Turnier ebenso zur Verfügung stehenden Ebbe-Flut Platzes der Firma Schlosser Holzbau hat man nun zwei moderne Plätze, die von den zahlreich angereisten Teilnehmer hoch gelobt wurden. Auch die unmittelbar an den Turnierplätzen vorhandenen Parkplätze auf der Wiese der Familie Karin Rettenmeier war Teil der Infrastruktur und bedeuteten für die Teilnehmer kurze Wege.

Wie nicht anders zu erwarten waren die begehrten Startplätze in nahezu allen Prüfungen innerhalb weniger Minuten vergeben. Bereits am Donnerstag begann das Turnier mit Dressurprüfungen von der Klasse E bis zur Klasse M. Ab Freitag stand der Springsport im Mittelpunkt des Turniers. Mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A und L stand der Vormittag den noch jungen Springpferden zur Verfügung. In der Klasse A konnte die Jagstzeller Reiterin Hanna Borst, die derzeit für den RFV Jettingen startet vor Lisa Zoller gewinnen. Auch in der Klasse L stand ein nicht unbekannter Reiter aus dem Ostalbkreis ganz oben auf dem Podest. Mario Walter gewann, Hanna Borst sicherte sich einen hochverdienten 4. Platz.

Aufgrund der Coronakrise musste der begehrte Landesjugendcup des Württembergischen Pferdesportverbandes für Jugendliche U 14 und 16 in diesem Jahr ausfallen. Geplant waren in Jagstzell Qualifikationsprüfung der Klasse A und L, die dann jedoch als Sichtungsprüfungen für den Reiternachwuchs durchgeführt wurden. Mit deutlich reduzierten Temperaturen startete der Sonntag. Bereits um 7.30 Uhr klingelte die Startglocke wieder für junge Springpferde in der Klasse A und L. Schon zum 5. Mal wurde das Klaus-Borst Gedächtnisspringen eine Stilspringprüfung der Klasse M für Teilnehmer unter 25 Jahren durchgeführt. Mit zwei stilistisch sehr ansprechenden Ritten siegte Hanna Borst mit einer Traumnote von 9,0 und erreichte mit einer 8,8 auch noch den 2. Platz.

Als die Verantwortlichen der Deutschen Amateur Meisterschaften vor wenigen Wochen auf den Jagstzeller Verein zugekommen sind, war man sofort bereit eine Qualifikationsprüfung der Klasse S in die Turnierausschreibung mit aufzunehmen. Natürlich wollte man dies auch nutzen um das eigene Turnier weiter überregional zu platzieren. Insgesamt 24 Amateure im Springsport hatten sich in die Starterliste eingetragen. Darunter auch Katharina Schlosser und Philipp Borst vom RFV Jagstzell. Insgesamt erreichten zwölf Reiter das Stechen. Hier setzte sich Constantin Sorg vom RFV Fronhofen mit seinem Pferd Casilas und zwei fehlerfreien Runden durch und konnte verdient die Siegerschleife mit nach Hause nehmen. Katharina Schlosser vom heimischen Verein musste leider im Stechen einen Springfehler in Kauf nehmen und war somit nicht mehr unter den Platzierten.

Als Abschlussspringen stand der Große Preis ein Springen der Klasse S mit Siegerrunde auf dem Zeitplan. Den anspruchsvollen Kurs der Parcourbauer Lehmann und Nepper konnten lediglich drei Reiter fehlerfrei absolvieren. Zwei weitere Reiter mussten Zeitfehler in Kauf nehmen. Im Stechen der besten Fünf setzte sich Frank Wieland mit seinen Pferden Chaccus und Cayo Z gegen die starke Konkurrenz durch und konnte mit weiteren fehlerfreien Runden die goldene und silberne Schleife mit nach Hause nehmen.