Heimsieg für die SG2H-Damen

Die Württembergliga-Handballdamen der SG Hofen/Hüttlingen haben ihr fünftes Saisonspiel gegen den Tabellenzweiten SF Schwaikheim bestritten. Die Partie konnten die SG2H-Damen mit 28:22 für sich entscheiden. Das Team bekam an diesem Tag erneut zusätzliche Coaching-Unterstützung durch Spieler und Trainer Yannik Haas.

Nach der ärgerlichen Niederlage gegen die SU Neckarsulm 2 nur zwei Tage zuvor, waren die Damen der SG auf Wiedergutmachung aus und sie waren gewollt mit vollbesetztem Kader den vermeintlich stärkeren Gegner in heimischer Halle Paroli zu bieten. Schon vor Anpfiff der Partie wurde sich beim Warmmachen auf die offensive 3-2-1 Abwehr vorbereitet. Ein kurzes Parteiballspiel sollte dazu dienen den Gegner bei Anpfiff zu überlaufen und die Abwehr zum Straucheln zu bringen. Die Umsetzung im Spiel wurde schließlich mit Erfolg gezeigt: Gleich zu Beginn der Partie gelang es die, wie erwartet, sehr offensive 3-2-1 Abwehr der Schwaikheimer zu überlisten und durch zahlreiches „Laufen ohne Ball“ konnte eine Führung von 8:5 bis zur zwölften Spielminute erarbeitet werden. Im weiteren Spielverlauf hatten die Gäste immer wieder Schwierigkeiten die kompakte Abwehr der Hofen/Hüttlingerinnen zu passieren und scheiterten dazu dann auch noch immer öfter am Abschluss und an der leistungsstarken Torhüterin Barbara Fürst. Nach einer starken ersten Halbzeit wurden dann schließlich bei einem Spielstand von 16:10 die Seiten gewechselt. Die Halbzeitpause wurde nochmal genutzt um volle Konzentration zu fordern. Die klare Vorgabe des Trainergespanns war auf keinen Fall nachzulassen und den 6-Tore Vorsprung in der 2. Spielhälfte clever zu nutzen.

Das Anknüpfen der Leistung von der ersten Halbzeit an die zweite Halbzeit, gelang den Mädels in Rot-Grün. Durch Souveränität im Angriff, sowie in der Abwehr, konnte der Vorsprung aufrechterhalten werden. Die Gegner aus Schwaikheim konnten auch mit einer umgestellten, defensiveren Abwehr die SG Mädels am Tore machen nicht hindern. Durch ein konsequentes Zusammenspiel mit Druck auf die Abwehr und einfachen Spielzügen gelang es immer wieder auf links außen durchzubrechen. Hier gelang es schließlich der „Woman of the Match“ Clara Jörg einige Male den Ball im Tor zu versenken.

Der Sechs-Tore-Vorsprung konnte im Laufe der zweiten Halbzeit gut gehalten werden. Das Ziel der zweiten Spielhälfte war es Fehler zu vermeiden und sicher zu spielen, und das ist gelungen. Die sehr gute Leistung wurde schließlich mit einem Sieg und 2 Punkten belohnt. Die Partie endete mit einem Spielstand von 28:22. Die SG2H Damen stehen damit mit aktuell 4:6 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz. Die Punktejagd geht am 13. November gegen den SV Remshalden auswärts weiter.