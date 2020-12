Der vierte Advent steht an, doch für die XCYDE Angels bleibt keine Zeit die vorweihnachtliche Stimmung zu genießen. Die englische Woche ist erst zur Hälfte geschafft und am Sonntag darf man den direkten Tabellennachbarn in der HKH begrüßen. Auch der BC Marburg findet sich nach einem etwas holprigen Saisonstart in der Mitte der Tabelle wieder.

Diese Saison war es sicherlich das Ziel mit dem neuen Trainer Julían Martínez richtig durchzustarten. Durch diese Rechnung machte den Marburgern jedoch das Corona-Virus einen dicken Strich. Nach wochenlanger Zwangspause, in der kaum mehr eine Spielerin einsatzbereit war, krochen die Lahnstädter in den letzten Wochen deutlich aus dem Stimmungstief und ließen die Handschrift ihres Coaches erkennen. Diese Woche kam zwar ein weiterer Nackenschlag, nachdem die Spielleitung der DBBL entschieden hat, dass Marburg das abgesagte Spiel gegen Osnabrück auf dem Papier verliert, mit Punktabzug und allem drum und dran.

Ob das Team darauf eine Trotzreaktion zeigt? Verständlich wäre es, auch wenn die dann betroffenen Angels nichts damit zu tun haben. Bei der Kaderplanung haben die Dolphins nach wie vor einen großen Standortvorteil. Die Universitätsstadt in der Mitte Deutschlands scheint besonders für deutsche Spielerinnen ihren Reiz zu haben, denn der BC verkündete eine Vertragsverlängerung nach der anderen. So sieht man auch dieses Jahr wieder, dass man an der Lahn anscheinend ein Faible für Nationalspielerinnen hat.

Auch wenn Weihnachten vor der Tür steht, hat die Truppe von Headcoach Ajtony Imreh nichts zu verschenken, insbesondere keine Punkte und schon gar nicht in eigener Halle. Die Heimstärke der XCYDE-Mädels mussten zuletzt auch die Eisvögel aus Freiburg erfahren, deren Höhenflug in der Hermann-Keßler-Halle jäh gestoppt wurde. Beim Mittwochsspiel gegen Freiburg waren knapp 1000 Zuschauer virtuell am Start. Diese Marke sollte am Sonntag geknackt werden. Die Partie startet am Sonntag um 16 Uhr und kann auf Sporttotal.TV live und kostenlos verfolgt werden.