Heimliche Kunst auf dem Fensterbrett: Wer dahinter steckt, bleibt im Verborgenen

Wer steckt hinter den fleißigen Heinzelmännchen, die immer wieder am Werk sind und das Fenster zwischen dem Schubart-Haus und dem Café Wunderlich umdekorieren? Die Frage stellen sich nach der Berichterstattung in den „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ so einige. Doch leider ist es bislang nicht gelungen, Licht ins Dunkel zu bringen.

Derjenige, der es wissen könnte, ist der Aalener Dr. Alexander Hoch, der bereits selbst als kreativer Schöpfer gehandelt wird. Er habe allerdings nichts damit zu tun, behauptet er zumindest. Regelmäßig gehe er jedoch mit seinem Hund Hektor oder bei einem Besuch des „Wuli“, wie das Café Wunderlich seit eh und je genannt wird, an dem Fenster vorbei, um neue Dekorationen im Bild festzuhalten. Die Fotos publiziert er anschließend via Instagram und Facebook, untermalt diese mit witzigen, aber auch wohldurchdachten und intellektuell gefärbten Kommentaren und erntet dafür viele Likes.

Mit dem ersten Foto von einer auf dem alten, verwitterten Sims platzierten Flasche Wodka Gorbatschow, die Partygänger hier hinterlassen hatten, habe Hoch unbewussterweise den Urhebern allerdings die zündende Idee geliefert, das Fenster fortan zu dekorieren und so die dortige, wohldurchdachte und strukturierte Kunst zum Laufen gebracht, die Hoch seither dokumentiert.

Was Ende Oktober mit Jägermeister-Fläschchen seinen Anfang nahm, hat sich zu „richtig tollen Installationen“ entwickelt, sagt Hoch und denkt nicht nur an den Gartenzwerg, der neben einem eingerahmten Engel und einem an ein Grablicht erinnerndes Teelicht platziert wurde, sondern auch an die neueste Dekoration, die passend zu Ostern verwirklicht wurde und die neben gelben Küken und einem kleinen weißen Engel mit Hut und Gitarre mit einem Werk des Lyrikers Rainer Maria Rilke ergänzt wurde. Ergänzt wurde die Installation im Fenster auch von einem Hochbeet, das, gespickt mit Eiern, Nestern, einem Osterhasen und der Erzählung „Rheinsberg: Ein Bilderbuch für Verliebte“ von Kurt Tucholsky, davor platziert wurde.

In dem Fenster sei eine einzigartige Aktion verwirklicht worden, sagt Hoch. „Hier haben wir es mit einer sehr lebendigen Art von Kunst in Form von Installationen zu tun.“ Bemerkenswert sei auch, dass mehrere wechselnde Gestalter teilweise unabhängig voneinander tätig würden.

Wer diese sind, will Hoch nicht verraten. „Das Banksyeske daran ist ja, dass niemand so recht weiß, wer die Künstler sind.“ Das mache das Ganze lebendig und frisch. „Und jeder fühlt sich im Beuysschen Sinne als Künstler.“ Eine solche versteckte Installationsszene sei in Aalen etwas Besonderes.

Insofern geht das Rätselraten in Aalen weiter. Ob nicht doch Hoch selbst hinter der Kunst steckt? Das vermutet so mancher spätestens aufgrund seines Beitrags vom Sonntag, in dem er mit der Frage „Eine Anspielung?“ das Foto einer im Fenster platzierten Kerze postete, auf der „Hoch sollst du leben“ steht. Doch egal wer die Heinzelmännchen auch sind. Ihre Kunst hat sich bei Passanten bereits herumgesprochen, die durch die verwunschene Gasse laufen und sich schon auf die nächste Dekoration freuen.