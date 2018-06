Heimauftakt nach der Weihnachtspause

Für die Drittliga-Volleyballer der DJK Aalen startet am kommenden Samstag um 19.30Uhr wieder der Spielbetrieb. Zu Gast in der heimischen Karl-Weiland Halle ist dabei die SG Rodheim. Ein Gegner, der im Hinspiel deutlich beherrscht werden konnte. Dies soll jedoch alles andere als ein Vorzeichen für einen gemütlichen Samstagabend darstellen.

Nach einer langen Weihnachtspause ohne die ganz großen volleyballerischen Ereignisse startet am kommenden Wochenende wieder der reguläre Spielbetrieb in Deutschlands dritthöchster Spielklasse. „Uns allen hat die kleine Pause gut getan und wir haben jetzt wieder richtig Bock auf Volleyball“, sagt Kapitän Maric fast schon euphorisch. Gegner beim Wiederauftakt wird die SG Rodheim sein, die den langen Weg auf die Ostalb antreten muss. Ein Gegner, den die Hausherren noch in allerbester Erinnerung haben dürften. Im Hinspiel beherrschte die DJK Aalen die bis dato unbekannten Hessen nach Belieben und durfte mit einem ungefährdeten 3:0-Auswärtserfolg die weite Heimreise antreten. „Das wiegt uns aber noch lange nicht in Sicherheit, dass dies am Samstag genauso laufen wird“, warnt Aalens Trainer Frieder Henne. Schließlich spricht die Tabellensituation deutlich für die SG Rodheim. Das Team um Trainer Carsten Schmidt kam von Beginn an sehr gut in der neuen Liga zurecht und bekleidet absolut verdient den dritten Tabellenplatz.

„Und in der Rückrunde ist Rodheim bisher sogar noch ohne Satzverlust“, erkennt Ostalb-Trainer Henne mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse des Kontrahenten. So waren es auch die Hessen, denen es im letzten Spiel vor Weihnachten gelang, die Siegesserie der jüngst extrem stark aufspielenden Rottenburger zu unterbrechen. „Angst haben wir dabei jedoch noch lange nicht“, zeigen sich die Ostalb-Volleyballer einhellig. In einem Vorbereitungsturnier am vergangenen Wochenende präsentierte sich die DJK Aalen vor allem gegen die Allianz aus Stuttgart auf der Höhe und Rang dem Ligazweiten zwei von vier Sätzen ab. „Ein Schlüssel zum Spiel wird wie so oft eine gute Aufschlagleistung sein“, gibt Henne die Marschroute fürs Wochenende vor. Dadurch sollen die starken Mittelangreifer des Gegners weitgehend aus dem Spiel genommen werden.

Das Ziel am Samstag ist für Mittelblocker Michel ganz klar: „Einer unserer Vorsätze fürs neue Jahr ist das Hochkrabbeln in der Tabelle. Und dazu soll am Samstag ein Sieg her.“ Ein Garant hierfür wird ein hoffentlich zahlreich erscheinendes Aalener Publikum sein, so der Wunsch der DJK Aalen-Mannschaft.