Heimatsmühle würdigt Naturschützer

Im Dezember ist zum 33. Mal der Heimatsmühle Umwelt- & Naturschutzpreis verliehen worden. In diesem Jahr beläuft sich das Preisgeld auf insgesamt 3000 Euro. Alle Projekte wurden von einer unabhängigen, fachkundigen Jury bewertet. Der erste Platz geht an den Hege- und Fischereiverein Eger Bopfingen.

Die Jury war besetzt durch Brigitta Frey (Kreisökologin, Landratsamt Ostalbkreis), Rosalinde Kottmann (Bürgermeisterin a. D. Gschwend), Matthias Roller (Forstrevier Küpfendorf), Johann Reck (Forstdirektor, Landratsamt Ostalbkreis, Forstdezernat) und Volker Grab (Bürgermeister Ellwangen).

Seit 1989 loben die Heimatsmühle und die Familie Ladenburger jährlich den Preis aus. In diesem Jahr wurden 18 Gruppen und Einzelpersonen berücksichtigt –von Kindergärten über Schulen und Vereinen bis hin zu Umweltschutzgruppen.

Bei der Preisverleihung in der Heimatsmühle bekamen die Plätze eins bis drei ihre Preise überreicht. Hierbei waren zusätzlich zu Vertretern der Heimatsmühle und den Gewinnerinnen und Gewinner zwei Mitglieder der Jury anwesend. Rosalinde Kottmann und Volker Grab übernahmen die Vorstellung der Preisträger und sprachen ihre Bewunderung aus. Franz Xaver Ladenburger (Geschäftsführender Gesellschafter der Heimatsmühle) dankte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre tolle und vorbildliche Arbeit.

Platz 1: Hege- und Fischereiverein Eger Bopfingen. Der Hege- und Fischereiverein ist ein kleiner Fischereiverein mit knapp 70 aktiven Mitgliedern. An erster Stelle steht bei der Vereinsarbeit die Erhaltung, Verbesserung und Renaturierung der Gewässer, gefolgt von nachhaltiger und fachgerechter Hege und Pflege des Fischbestands sowie Maßnahmen zum Schutz und zur Reinhaltung der Gewässer. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die eigenen Pachtgewässer so zu verbessern, dass mehr guter Lebensraum für die aquatischen Lebewesen geschaffen wird, ohne dass Lebensraum für andere verloren geht.

Platz 2: Peutinger-Gymnasium Ellwangen und Peter Müller-Krejcir. Seit September 2019 gibt es am Peutinger-Gymnasium eine Naturschutz-AG, die in Kooperation mit dem Jugendzentrum Ellwangen schuljahresbegleitend in und um die Schule Projekte zum Thema Naturschutz realisiert. Der Schwerpunkt: auf Wünsche und kreative Ideen der Schüler selbst einzugehen. Mit großem Engagement wurden und werden von den Schülerinnen und Schülern, unterstützt durch die Lehrkräfte, die unterschiedlichsten Projekte zum Umwelt-, Natur- und Artenschutz auf dem Schulgelände, im Schulhaus aber auch in der näheren Umgebung der Schule geplant, umgesetzt und dauerhaft betreut.

Peter Müller-Krejcir aus Hüttlingen beschäftigt sich seit mehreren Jahrzehnten mit der heimischen Flora und Fauna, vornehmlich auf der Gemarkung Hüttlingen. Der Schwerpunkt liegt auf der Kartierung, der systematischen Erfassung einzelner Arten und Flächen und darauf aufbauend auf der Langzeitbeobachtung, dem sogenannten Monitoring. Darüber hinaus ist Herr Müller-Krejcir sehr vielseitig im Natur- und Umweltschutz tätig, sei es bei der Igelrettung, der Umsetzung von Amphibien oder mit Exkursionen zu unterschiedlichen Themen.

Platz 3: Rieser Naturschutzverein. Der Rieser Naturschutzverein ist seit über 50 Jahren in der Streuwiesen- und Heidepflege im Ries engagiert. Als Verein mit der Geschäftsstelle in Nördlingen ist er schwerpunktmäßig im bayrischen Teil des Rieses tätig. Traditionell wird aber einmal jährlich eine Heidenpflegemaßnahme am württembergischen Riesrand durchgeführt. Die letzten Jahre widmeten sie sich um Heiden um Kirchheim. Ab 2021 nahmen sie den Goldberg bei Goldburghausen in ihr Pflegeprogramm mit auf. Von den herbstlichen Pflegemaßnahmen am Goldberg profitieren insbesondere Felsbrüter, Wildbienen und Heidepflanzen.

Weitere Platzierungen, NABU Abtsgmünd-Ruppertshofen, „Hüttlingen natürlich“, Jonasch und Schneider Möbelwerkstätten, Obst- und Gartenbauverein Bargau, Gabi Schlipf, Alois Jaumann, Parkschule Essingen, evangelische Kirchengemeinde Großdeinbach, Kindergarten Kleine Strolche, Nico Böttcher, DJK-Förderverein, Floro Naturkosmetik, Naturkindergarten Aufwind, Klaus Kinzler.