Heimatsmühle spendet Müsli fürs Impfzentrum

Die Heimatsmühle hat mehrere Kartons mit Müsli ins Aalener Kreisimpfzentrum geliefert. Dezernent Thomas Wagenblast, der federführend die Impfkampagne des Ostalbkreises organisiert, nahm die Spende stellvertretend für die Beschäftigten des Impfzentrums vor Ort entgegen und bedankte sich für die Unterstützung. Bei einem hausinternen EM-Tippspiel unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Heimatsmühle haben sich die Gewinner entschieden, ihren Gewinn in Form von Müsli zu spenden. Franz Xaver Ladenburger, Inhaber und Geschäftsführer der Heimatsmühle, hat den verfügbaren Betrag noch verdoppelt. Ausgewählt haben die Beschäftigten der Heimatsmühle das Impfzentrum des Ostalbkreises in Aalen als Empfänger der Spende, um etwas an die vielen Helferinnen und Helfer dort zurückzugeben und ihnen für ihren monatelangen Einsatz zu danken. Gleichzeitig will die Heimatsmühle damit auch für das Impfen werben.