Heilkräuter bringen Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe

Die Fülle des Sommers zu duftenden und heilenden Kräuterbuschen zu binden, ist Tradition der katholischen Kirche zu Mariä Himmelfahrt. Der Aalener Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) hat in den Gottesdiensten der Seelsorgeeinheit Aalen am 15. August selbstgebundene Kräuterbuschen verteilt, verbunden mit der Bitte um eine Spende für die Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland. Stolze 1133,73 Euro sind zusammengekommen. Diese Summe stockt der Zweigverein Aalen auf 2000 Euro auf und überweist die Hilfe dem Diözesanverband des KDFB in Trier, auf dessen Gebiet die am meisten betroffenen Gemeinden liegen. So kommt das Geld unbürokratisch vor Ort da an, wo es gebraucht wird. „Wie schön, dass die geweihten Heilkräuter auf diese Weise doppelt Segen bringen“, freuen sich Rosi Bernlöhr-Goth und Maria Eßeling vom Vorstandsteam des KDFB Aalen. Foto: KDFB Aalen