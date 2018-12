Heiligabend im Haus der Jugend

In Aalen kennen sie alle als Sekretärin des Oberbürgermeisters: Ute Lüdeking. Aber am Heiligen Abend hat sie im Haus der Jugend Gitarre gespielt und sorgte zusammen mit Rudolf Mayer, Gesang, Birgit Mayer, Gitarre, und Manfred Streicher, Cajon, für den musikalischen Teil der Weihnachtsfeier, die von der evangelischen Kirchengemeinde in Aalen veranstaltet und seit vielen Jahren vom Kreisdiakonieverband unter Federführung von Sylvia Caspari durchgeführt wird.

Rund 80 Besucher aus ganz verschiedenen Ländern, Kulturen und Religionen hatten sich am Heiligen Abend zusammengefunden, um gemeinsam und eben nicht einsam und allein Weihnachten zu feiern. So wurden viele Teile des Abendprogrammes in mehrere Sprachen übersetzt. Pfarrer Bernhard Richter beleuchtete in seiner Andacht Weihnachten aus der Sicht der Futterkrippe aus dem Stall von Bethlehem.

Dorthinein wurde das Jesuskind gelegt, weil es ja sonst keinen anderen Raum in der Herberge gab, wie Lukas in seinem Evangelium erzählt. Die Frage an alle sei an diesem Fest, ob es für Jesus in unserem Leben und auf dieser Welt überhaupt noch Platz gibt und die Menschen ihm Raum lassen. „Die Menschen werden sich auch im neuen Jahr nach den Feiertagen darauf verlassen können, dass Jesus an ihrer Seite bleibt, wenn sie ihm nur auch eine Chance dazu geben“, sagte der evangelische Geistliche.

Im Anschluss wurde gemeinsam das Weihnachtslied „0 du fröhliche“ gesungen, ehe ein festliches warmes Abendessen auf alle Besucher wartete. Zu einem festen Bestandteil dieser Feier gehört seit Jahren, dass die Weihnachtsgeschichte von den Besuchern gespielt wird. Sylvia Caspari führte Regie und wies die Rollen zu. Auch für eine Kinderbetreuung war gesorgt. Und die Anwesenden genossen es, an diesem Abend gemeinsam und nicht einsam feiern zu müssen.