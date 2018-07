Heilbronn übernimmt von Aalen Landeskinderturnfest 2019

Das große Finale des Landeskinderturnfests 2018 in Aalen ist gold, weiß und rot. Diese Farben regnen als Schnipsel aus der Konfettikanone auf den vollen Sparkassenplatz herab. Die Kinder, die vor der Bühne stehen, reißen begeistert die Arme nach oben und versuchen, so viele Papierstücke wie möglich zu fangen.

Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler hat die Kanone gemeinsam mit Heilbronns Bürgermeisterin Agnes Christner gezündet, während alle Gruppen des großen Finales den Turni-Jingle vortanzten. Christner übernahm stellvertretend für ihre Stadt das Landeskinderturnfest von Aalen – Heilbronn wird im kommenden Jahr der Gastgeber sein.

Dazu enthüllten die Stadtoberhäupter gemeinsam das zugehörige Plakat. „Wir werden uns anstrengen, ein genau so tolles Fest auszurichten, wie es in Aalen geglückt ist“, sagte die Bürgermeisterin. Und das ist es. „Wie war Aalen?“, wollte der Moderator des Finales, Ralph Hamann von Radio 7, wissen. „Super“, riefen die jungen Turner und reckten die Arme in die Höhe und streckten ihre Daumen aus.

Beinahe wäre Konfettiregen ausgefallen

Das sah auch Rentschler so. „Wir sind glücklich, dass wir das Fest ausgerichtet haben“, sagte er. Die gesamte Stadt sei in Bewegung gewesen.

In Bewegung war auch das abgeschossene Konfetti. Bis zur Rittergasse lagen die bunten Schnipsel. Dabei wäre der Höhepunkt beinahe ausgefallen. Während verschiedene Gruppen die Bühne rockten, tüftelte das Technik-Team im Hintergrund an der Kanone herum. Der Kasten mit den bunten Papierstücken hatte sich gelöst – einiges Gaffatape war nötig, um die Konstruktion wieder zu stabilisieren. Improvisation geglückt, Konfetti abgeschossen, Kinder glücklich.