Heiko Richter und Ramadan Sabanovski bleiben Trainer beim SSV Aalen

Der SSV Aalen vermeldet zwei Vertragsverlängerungen auf wichtigen Positionen. Die beiden Chef-Trainer Heiko Richter (Bezirksliga, SSV Aalen) und Ramadan Sabanovski (Kreisliga B, SSV Aalen II) bleiben ein weiteres Jahr im Rohrwang.

Das Team um Heiko Richter befindet sich mitten im Kampf um den Verbleib in der höchsten Spielklasse des Bezirks. Nach einem ordentlichen Start in die Rückrunde stellt der Club aus dem Aalener Rohrwang die Weichen für die Zukunft. Heiko Richter verlängert seinen Kontrakt um ein weiteres Jahr und dies sogar Ligaunabhängig. Wie auch in der aktuellen Saison wird Heiko Richter von Jürgen Noder unterstützt, er nimmt weiterhin die Position als Co-Trainer ein. Noder geht somit, wie auch Richter in die zweite Saison beim SSV.

Eine weitere wichtige Personalie wurde mit Ramadan Sabanovski gedeckt, er wird auch in der kommenden Saison die zweite Mannschaft des SSV trainieren. Kontinuierlich steigerte er die Qualität des Kreisliga B Teams, dadurch spielt seine Mannschaft eine tragende Rolle in der Liga. Gemeinsam möchte man sich im Rohrwang weiter festigen, der 32-jährige geht somit ins vierte Jahr beim SSV. Akribisch wird Sabanovski weiterhin die Geschicke mit seinem Assistenten Dominik Hügel leiten. Der 29-jährige Hügel geht wie auch Sabanovski in die vierte Saison im Rohrwang.

Der Abteilungsleiter Hans-Peter Bauer setzt weiterhin auf Kontinuität und ist sichtlich glücklich über die Verlängerungen: „Wir arbeiten zu viert gut um Team und wollen gemeinsam so weitermachen“, erklärte der 64-jährige.