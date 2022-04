Heidi Schroedter: „Mit der Lieferung von schweren Waffen ist auch unsere Sicherheit gefährdet“

Die ehemalige Stadträtin Heidi Schroedter (SPD) hat sich in einem offenen Brief an den Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter (CDU) gewandt. Sie thematisiert darin den Antrag der CDU im Bundestag auf schwere Waffenlieferungen an die Ukraine. „Das entsetzt mich.

Meine Generation hat einen Teil des Weltkrieges miterlebt. Meine Heimatstadt Köln war sehr betroffen. Deshalb weiß ich im Gegensatz zu den „Hitzköpfen“ gleich welcher Partei, die nie einen Krieg erlebt haben, was ein Krieg bedeutet und welche Entbehrungen auch die Nachkriegszeit mit sich bringt. Mit der Lieferung von schweren Waffen ist auch unsere Sicherheit gefährdet.“, schreibt Schroedter.

Schwere Waffenlieferungen würden Putin nicht davon abhalten, einen Sieg zu erringen und den Völkermord weiterzutreiben. Leider häben auch alle Vorgängerregierungen diesen schrecklichen Menschen falsch eingeschätzt und gehofft, mit Diplomatie den Frieden zu sichern, heißt es in dem Brief weiter.

„Jeder Bundeskanzler und auch die vorherige Bundeskanzlerin haben das Bekenntnis abgelegt, „Schaden vom deutschen Volk zu wenden“, so auch Olaf Scholz, der sehr besonnen agiert. Ich bitte Sie von ganzen Herzen, auch zum Schutz der jungen Generation, die bisher nur die Wohlstandsgesellschaft erlebt hat, den vorgesehenen Antrag der CDU-Fraktion zu verhindern“, so Schroedter abschließend.