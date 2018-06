Heidenheimer Mädels weiter im Aufwind

In einem von beiden Seiten fair, aber intensiv geführten Oberligaspiel hat sich letztlich die größere individuelle Klasse der Heidenheimerinnen durchgesetzt. Die Heidenheimer U-17-Juniorinnen gewannen das Spiel gegen Eutingen verdient und haben damit weitere wichtige Punkte aus dem Nordschwarzwald entführen konnten.

Auf die ersten Chancen durch Eutingens Jana Rinderknecht und Heidenheims Johanna Brandtner folgte eine längere Phase des Abtastens. Das Spielgeschehen verlagerte sich mehr und mehr ins Mittelfeld, wobei Eutingen geschickt verteidigte und Heidenheim die Lücken im gegnerischen Defensivverbund suchte. Dies gelang in Durchgang eins leider zu selten, so blieb es oft bei guten Ansätzen und einem 16-Meter Heber von Brandtner (30.), der sein Ziel nur knapp verfehlte. Eutingen blieb durch Konter stets gefährlich. Das wiederholt stark aufspielende Heidenheimer zentrale Mittelfeld, um die laufstarke und umsichtige Anna Hornetz, sowie der agilen Maren Michelchen, machte an diesem Tag den Unterschied. Halbzeit zwei begann für den FFV nach Maß. Kaum zwei Minuten nach Wiederanpfiff wurde Goalgetter Brandtner im Eutinger Strafraum mustergültig bedient und netzte unhaltbar für Carolin Hemminger ein. Dieselbe Spielerin hätte eigentlich in der 48. Minute alles klar machen müssen, allein der Abschluss war zu überhastet.

Michelchen erfolgreich

Besser machte es Heidenheims Maren Michelchen (54.), die einen weiten Abschlag von Franka Böhm mustergültig aufnahm und nach einem Sololauf das hochverdiente 0:2 erzielte. Die Brenztälerinnen waren jetzt am Drücker und kreierten weitere gute Chancen. Die schnelle Alida Fuchs über rechts war kaum zu halten und auch die eingewechselte Anna Serino über links zeigte, dass sie gerne in die Startformation möchte. Das Passspiel der Heidenheimerinnen lief jetzt besser und man merkte dem Spiel jetzt noch deutlicher an, dass man mit Anna Hornetz, Aline Schröm und Maren Michelchen in den Schlüsselpositionen doch über die individuell besseren und strategischen Spielerinnen verfügte. Eutingen kam dann aber trotzdem nochmal gefährlich vors Heidenheimer Gehäuse. Bei einem Konter 60.) musste Torspielerin Franka Böhm gegen Melina Fuchs ihre ganze Klasse aufbieten und parierte deren Direktabnahme toll. Auch der FFV hatte noch weitere Chancen, so scheiterte Neuzugang Nina Knödler (79.) nach toller Einzelaktion nur knapp, ihr Schuss verfehlte nur um Zentimeter sein Ziel. Schlussendlich blieb es beim verdienten 2:0 Auswärtserfolg gegen starke Eutingerinnen und Platz zwei in der Oberliga knapp hinter dem KSC ist der Lohn für eine starke Teamleistung. Eutingens Trainer Harald Vogt attestierte den Heidenheimerinnen dann auch, ein spielstarkes, homogenes Team zu haben. „Heute hat die routiniertere Mannschaft gewonnen, die individuelle Klasse, vor allem in den Schaltzentralen im Mittelfeld machte den Unterschied“. (hp)