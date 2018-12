Heidenheim will Hinrunden-Punkterekord knacken

Als sich der 1. FC Heidenheim und Union Berlin vor zwei Jahren einmal das Hotel im Trainingslager in Spanien geteilt haben, liefen sich Frank Schmidt und Jens Keller über den Weg und unterhielten sich von Kollege zu Kollege. Keller versuchte die Berliner in die Bundesliga zu hieven und wurde dann Tabellenvierter. Ein Gespräch führen können sie an diesem Sonntag wieder – in Ingolstadt. Während Schmidt nach wie vor Trainer des FCH ist, soll Keller das Schlusslicht FC Ingolstadt retten, in der 2. Fußball-Bundesliga, in der beide um 13.30 Uhr gegeneinander antreten.

Dass es in der zweithöchsten deutschen Spielklasse nicht nicht locker-leicht zugeht, weiß Schmidt nur zu gut. „Man muss sich immer wieder alles neu erarbeiten“, sagt der Heidenheimer Coach über den Zweitliga-Fußball. Das haben sie beim FCH in dieser Saison bisher ziemlich gut hinbekommen – Platz sechs und 26 Punkte vor dem Hinrundenabschluss – der Rekord aus der Saison 2016/2017 (29) kann eingestellt werden. Allerdings, auch das weiß Schmidt nur gut, gelte es „sich nicht darauf auszuruhen“.

Die Heidenheimer befinden sich, im Gegensatz zu Ingolstadt, in einer guten Situation. „Die Stimmung soll gut sein, aber sie darf nicht zu gut sein“, erklärt der Fußballlehrer, der mit seinem Team sogar an den Aufstiegsplätzen kratzt. „Ich bin definitiv nicht der Gute-Laune-Onkel, ganz im Gegenteil“, machte Schmidt am Freitag bei der PK klar, auch wenn sich die Situation „gut anfühlt“. Seine Mannschaft könne ihr „Selbstbewusstsein an den Tag legen“.

Auf die Heidenheimer warten in diesem Jahr noch „zwei richtig knackige Spiele“. Nach Ingolstadt geht es zu Arminia Bielefeld, das auch seinen Trainer auswechselte. Trainerwechsel können bekanntlich ihre Effekte erzielen, so kann es sein dass der Neue der Mannschaft „neues Selbstbewusstsein gibt“. Jens Keller wird das versuchen. Beim 1:1-Debüt seines Kollegen in Darmstadt hat Schmidt schon gesehen, dass die Ingolstädter auch verteidigen können, die schlechteste Abwehr der Liga kann auch anders. Schmidt erwartet viel Leidenschaft, Laufarbeit und aggressives Zweikampfverhalten. Und seine Mannschaft müsse „alle Kräfte die uns zur Verfügung stehen reinschmeißen und eine breite Brust haben“.

Schnatterer nicht zu ersetzen

Und Kapitän Marc Schnatterer ersetzen, der nach seiner Verletzung an der Fußsohle erst einmal ausfällt. „Marc Schnatterer Eins-zu-Eins zu ersetzen geht nicht“, merkt Schmidt an. So spielt der Trainer Optionen durch, personeller Art könnten diese Maximilian Thiel, Tim Skarke oder Maurice Multhaup heißen.

„Wenn einer der so viel Einfluss aufs Spiel hat ausfällt, ist es natürlich erst einmal etwas anderes“, unterstreicht Schmidt. Er könne aber auch die „taktische Grundordnung verändern“. Jedoch, Stichwort Taktik: „Die Taktik spielt manchmal gar keine große Rolle. Es geht darum: Welchen Zusammenhalt hat eine Mannschaft, welchen Glauben hat eine Mannschaft an sich selber?“

Auch ein Jens Keller wird versuchen, seinen Spielern neuen Glauben an sich selbst einzuhauchen. Dass die Ingolstädter überhaupt Tabellenletzter geworden sind, sei für Schmidt „schon Wahnsinn“. „Das hat keiner erwartet. Obwohl sie so schlecht da stehen, darf man sich nicht täuschen lassen.“ Und so trifft Schmidt auf Retter Keller – an einem anderen Ort, in einer anderen Situation. Schmidt hofft bei seinen Spielern auf „großen Hunger mehr Punkte zu holen“. Keller sicher auch.