Heidenheim verpflichtet Merveille Biankadi

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hat sich die Dienste von Merveille Biankadi gesichert. Der Offensivspieler kommt mit sofortiger Wirkung vom Drittligisten FC Hansa Rostock. Zuvor hatte er unter anderem das Trikot von Rot-Weiß Erfurt und dem SV Elversberg getragen. Beim FCH erhält er einen Vierjahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

Der 24-jährige gebürtige Münchner bestritt in der vergangenen Drittligasaison 37 Spiele für die Rostocker, erzielte dabei zehn Tore und bereitete fünf weitere vor. Biankadi wurde in der Jugend des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München ausgebildet, ehe er 2014 in die U 19 des FC Augsburg wechselte. Vor seinem Wechsel nach Elversberg war er auch in der zweiten Mannschaft der Fuggerstädter in der Regionalliga Bayern aktiv. „Mit Merveille haben wir einen variablen Spieler mit viel Offensivdrang unter Vertrag nehmen können. Wir sind sehr froh, dass sich diese Gelegenheit für uns ergeben hat und freuen uns mit ihm ab sofort eine weitere Option in der Offensive zur Verfügung zu haben“, erklärte Holger Sanwald, FCH-Vorstandsvorsitzender.

„Der FCH bietet jungen Spielern schon seit längerem eine sehr gute Perspektive, um fußballerisch den nächsten Schritt machen zu können. Das und die positive und kontinuierliche Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren in der 2. Bundesliga sowie die Nähe zur Heimat waren ausschlaggebend für meinen Wechsel nach Heidenheim“, sagte Merveille Biankadi nach der Vertragsunterschrift.