Heidenheim trifft auf Champions League-Teilnehmer

Seit diesem Donnerstag (bis Dienstag) befindet sich der 1. FC Heidenheim im ersten Trainingslager in Weiler/Allgäu – an diesem Samstag steigt das erste Testspiel gegen den Landesligisten FC Mengen.

Im Rahmen seines zweiten Sommertrainingslagers in Aigen/Oberösterreich (5. bis 14 Juli) bestreitet der Fußball-Zweitligist von der Ostalb zwei Testspiele. Wie im vergangenen Jahr trifft der FCH dabei auch auf den österreichischen Bundesligisten Linzer ASK – Vizemeister und Champions League.

Das Testspiel zwischen den Heidenheimern und dem LASK findet am Samstag, 13. Juli, statt. Anpfiff in der Linzer TGW Arena ist um 15.30 Uhr. Die Mannschaft von FCH Cheftrainer Frank Schmidt ist dabei wie im vergangenen Jahr Testspielgegner bei der offiziellen Saisoneröffnung des LASK. Die Partie wird in zwei Halbzeiten mit jeweils 60 Minuten ausgetragen.

Die anstehende Partie zwischen dem FCH und dem LASK ist das dritte Duell beider Mannschaften. Bereits im vergangenen Sommertrainingslager waren die Teams aufeinandergetroffen, dabei verbuchte die Mannschaft von Frank Schmidt einen 4:0-Sieg. Die Tore für Heidenheim erzielten Nikola Dovedan, Robert Glatzel, Denis Thomalla und Maurice Multhaup. Das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften ein halbes Jahr zuvor hatte der LASK für sich im Winter-Trainingslager in Spanien entscheiden können.

Das Testspiel gegen den LASK ist eines von insgesamt zweien während des zweiten Sommertrainingslagers des FCH in Aigen. Bereits wenige Tage zuvor treffen die Heidenheimer am Dienstag, 9. Juli, auf Union Raiffeisen Gurten Fußball aus der dritthöchsten Liga Österreichs (Regionalliga Mitte). Die Partie im österreichischen Rohrbach wird um 18 Uhr angepfiffen und wird ebenfalls in zwei Halbzeiten à 60 Minuten ausgetragen.