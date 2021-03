Heidenheim testet Bundesligisten

Für den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim steht auch in der aktuellen Länderspielpause ein Testspiel auf dem Programm. Am kommenden Freitag, 26. März, testet die Mannschaft von Frank Schmidt beim Bundesligisten FC Augsburg. Das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Für den FCH ist das Duell mit dem FCA bereits das zweite in der laufenden Saison. Bereits Anfang Oktober 2020 war man sich in der Voith-Arena gegenübergestanden, damals noch vor den seinerzeit erlaubten mehr als 300 Stadionbesuchern. Marek Suchy brachte die Augsburger dabei bereits in der 8. Minute in Führung. Diese egalisierte Norman Theuerkauf aber vor der Halbzeit mit einem direkt verwandelten Freistoß. Bis zum Schlusspfiff blieb es gegen den Bundesligisten ein Duell auf Augenhöhe, das mit einem 1:1 endete.

Nach aktuell 26 gespielten Partien rangiert der FC Augsburg in der Bundesliga mit 29 Punkten auf Tabellenplatz 13. Am vergangenen Wochenende unterlag die vom ehemaligen deutschen Nationalspieler Heiko Herrlich trainierte Mannschaft beim SC Freiburg mit 0:2.