Heidenheim startet freien Kartenvorverkauf

Beim Zweitliga-Auftakt gegen den SC Paderborn (0:0) am 24. Juli 2021 waren erstmals seit dem vergangenen Herbst wieder Zuschauer bei einem Pflichtspiel des 1. FC Heidenheim in der Voith-Arena zugelassen. Nun haben FCH Fans jetzt die Möglichkeit für alle bislang zeitgenau terminierten Heimspiele ihre Tickets zu sichern – sowohl online als auch im FCH Fan- und Ticketshop an der Voith-Arena. Dabei gilt zunächst ein einwöchiges Vorkaufsrecht für alle bisherigen Dauerkarteninhaber (Saison 2019/20), Mitglieder und Sponsoren. Ab Mittwoch, 4. August, beginnt dann der freie Vorverkauf.

Bislang terminiert sind folgende Heimspiele des FCH in der 2. Bundesliga: 3. Spieltag (Sonntag, 15. August 2021, um 13.30 Uhr): Hansa Rostock (H), 5. Spieltag (Samstag, 28. August 2021, um 13.30 Uhr): Hamburger SV (H), 6. Spieltag (Sonntag, 12. September 2021, um 13.30 Uhr): Dynamo Dresden (H), 8. Spieltag (Freitag, 24. September 2021, um 18.30 Uhr): Darmstadt 98 (H).

Für alle diese bislang zeitgenau terminierten Heimspiele gilt zunächst ein Vorkaufsrecht bis einschließlich Dienstagabend, 3. August, für bisherige Dauerkarteninhaber (Saison 2019/20), Mitglieder und Sponsoren. Pro Person können bis zu zwei Tickets im Vorverkauf erworben werden (Hinweis: Es gibt für diese Spiele keinen Anspruch auf Ihre bisherigen Dauerkarten-Plätze in der Voith-Arena).

Ab Mittwoch, 4. August, um 10 Uhr beginnt dann der freie Vorverkauf. Tickets für alle bislang zeitgenau terminierten Heimspiele sind sowohl online als auch im FCH Fan- und Ticketshop an der Voith-Arena erhältlich. Eine Tageskasse am Spieltag wird es jeweils nicht geben.

Laut aktueller Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg sind derzeit bis zu 7500 Zuschauer erlaubt, was einer Stadionauslastung von 50 Prozent entspricht. Für alle Besucher der Voith-Arena gilt die sogenannte „3G-Regel“ (negativ getestet, vollständig geimpft oder vollständig genesen). Zudem ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im gesamten Stadion verpflichtend – außer beim Verzehr von Speisen und Getränken am jeweiligen Sitz- oder Stehplatz.

In welcher Form der Ticketverkauf für die weiteren Heimspiele des FCH stattfinden kann und, ob dann ein Dauerkartenverkauf für die Saison 2021/22 möglich ist, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.