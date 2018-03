Heidenheim nur 1:1 am Böllenfalltor

Joevin Jones und das Aluminium haben einen weiteren Sieg des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim verhindert. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt kam am Böllenfalltor trotz 73-minütiger Überzahl nicht über ein 1:1 hinaus.

Die stark abstiegsgefährdeten Lilien aus Hessen mussten nach einer Notbremse von Immanuel Höhn an Robert Glatzel in Unterzahl einem frühem Rückstand hinterherlaufen. Denn der Heidenheimer Kevin Kraus hatte den FCH schon früh (7.) auf Kurs gebracht. Nach gut einer Stunde konnten die Darmstädter dennoch ausgleichen. Joevin Jones traf für die Lilien, die in der zweiten Hälfte richtig aufblühten. Nach der der Hereinnahme von Marc Schnatterer wurden die Heidenheimer wieder besser und beinahe hätte dieser noch den Siegtreffer erzielt. Doch er scheiterte mit seinem Freistoß an der Querlatte. „Das sind sicherlich zwei verlorene Punkte für uns“, sagt FCH-Trainer Frank Schmidt.