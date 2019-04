Viele Beobachter fanden gar keine Worte. Drei Worte fand Marnon Busch. „Das war Wahnsinn“, sagte der Rechtsverteidiger in der Mixed Zone zur Leistung seiner Mannschaft und insbesondere zur Unterstützung der rund 10 000 Fans in der Allianz Arena. „Gefühlt war halb Heidenheim hier“, fügte er an.

Am Ende hat wohl keiner sein Kommen bereut. Nach 90 Minuten stand ein Ergebnis auf der Anzeigetafel, das so keiner erwartet hatte. Der große FC Bayern München rang den Zweitligisten aus Heidenheim knapp und auf der letzte Rille nieder, mit 5:4 (1:2).

Sie kamen nicht nur zum Fotos – oder neudeutsche Selfies – machen. Auch wenn die erste Amtshandlung der meisten Fans aus Heidenheim dann doch Bilder waren. Bei der Ankunft mit unzähligen Bussen am Nordtor rotteten sich immer wieder zahlreiche Gruppen zusammen um ein ersten Erinnerungsfoto zu machen. Gemacht mit Blickrichtung Allianz Arena, vor der Nordkurve, dort wo sich die Fans – wie verabredet in blauem Gewand – es sich im Oberrang heimisch machten.

Mit dabei der Aalener Tibor Oswald oder die Nattheimerin Hava Plepla. Sie alle wollten sich das größte Spiel der Vereinsgeschichte nicht entgehen lassen. „Ich bin für beide Teams, da ich aus Bayern komme und jetzt in Nattheim wohne“, sagte Plepla und tippte euphorisch auf ein „3:1“. Oswald dagegen tippte auch „3:1 für die Bayern“. Letztlich lagen beide daneben, denn nach einer 2:1-Halbzeitführung für Heidenheim stimmten die Schlachtenbummler von der Brenz bereits „zieht den Bayern die Lederhosen aus“. Der Tipp war dahin.

Beherzter Auftritt

Am Ende kam es aber nicht soweit, dass die berühmten Lederhosen ausgezogen werden mussten, da der andere Robert – also nicht Heidenheims Torheld Glatzel – zur Pause kam und den Bayern neues Leben einhauchte. „Wir haben zu locker gespielt, zu viele Fehlpässe. Du musst immer auf das zweite Tor gehen. Pokalspiele sind immer schwer zu gewinnen“, sagte der gewählte Mann des Spiels, Robert Lewandowski.

Man geht nicht mit einer vollen Hose ins Spiel. FCH-Rechtsverteidiger Marnon Busch

Doch letztlich schmerzte der Ausgang des Spiels die Heidenheimer zwar ein wenig. Aber es überwog der Stolz auf die Mannschaft. „Es war abartig, was die Mannschaft auf dem Platz geleistet hat“, sagte Trainer Frank Schmidt. Nicht wirklich oft sah man Mannschaften, die in der Allianz Arena so auftraten – und auch nicht so euphorische Zuschauer.

Hava Plepla (4. von links) mit ihrer Nattheimer Fangruppe. (Foto: SvE)

„Man geht nicht mit einer vollen Hose ins Spiel“, erklärte Busch. „Wir haben die Seele auf dem Platz gelassen“, attestierte FCH-Keeper Kevin Müller sich und seinen Teamkollegen. Sätze, die keine Worthülsen waren, dass sahen die 10 000 Fans von der Brenz und drumherum und sie feierten die Mannschaft, während des Spiels, bei Rückständen, eigenen Treffern und bis weit nach Abpfiff.

Bayern wirkt trotz Sieg wie der Verlierer

Und die Bayern, die wirkten trotz des Sieges wie die Verlierer. „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir lange Zeit ein Mann weniger waren. Das vergisst man immer, da wir der FC Bayern sind. Dennoch haben wir gegen einen Zweitligisten vier Gegentore bekommen und das geht so nicht“, sagte Leon Goretzka. Bei Jerome Boateng glänzte an diesem Tage auf jeden Fall mehr die goldene Brille, die er in der Mixed Zone nach dem Spiel zur Schau trug und weniger die Leistung.

„Ich glaube, dass keiner aufgestanden ist und sich das Ergebnis so vorgestellt, auch Marc sicher nicht“, stellte Bayern-Verteidiger Niklas Süle klar und blickte zu Heidenheims Schnatterer, der auf seinen Einsatz als Interviewpartner in der Mixed Zone wartete, nachdem er zuvor mal wieder gut ablieferte. „Mia san mia“ war gestern: Man kann aus schwäbisch-Heidenheimer Sicht mit bayrischem Seitenhieb auch sagen: „Mia san au guad“.

Und so war der Tag in München nicht einfach nur ein Ausflug sondern ein mehr als unvergesslicher Pokalabend für Oswald, Plepla und alle, die es mit den Heidenheimern halten. Seit diesem Mittwoch dürften das in Deutschland einige mehr geworden sein.