Heidenheim mit 1:5-Klatsche gegen Paderborn

Als Kevin Müller seine Handschuhe ausgezogen hatte, sprach er Klartext. Schließlich war der Torwart des 1. FC Heidenheim einer der Protagonisten bei dieser Klatsche. Sechs Spiele hatte der FCH in der 2. Fußball-Bundesliga nicht verloren, dann aber gleich richtig. Die Heidenheimer um Müller unterlagen am Sonntag im Heimspiel vor 10000 Zuschauern dem spielfreudigen SC Paderborn in einem ziemlich unterhaltsamen Spiel mit 1:5 (1:2).

Schwaches Defensivverhalten, schlechte Chancenauswertung und Torwartpatzer: Es kam alles zusammen im 150. Zweitliga-Spiel der Heidenheimer, bei denen es zuletzt lief. Beim zweiten und dritten Gegentor hatte Müller seine Aktien. „An einem guten Tag habe ich den Ball“, sagte Müller zum 0:2 und der dritte war „klar meiner“.

Doch dazu später mehr. Es war ein offenes Spiel, beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne – und hatten zunächst jeweils eine richtig gute Chance zur Führung. Nach einem Lapsus von Mohamed Dräger vergab FCH-Kapitän Marc Schnatterer frei vor dem Tor (10.). Fünf Minuten später knallte Sven Michel den Ball nach einem Querpass von Jamilu Collins an die Latte. Der nächste Kunstschuss saß: Nach einer halben Stunde bekam die FCH-Defensive einen Eckball nicht geklärt und Christopher Antwi-Adjej zirkelte die Kugel in den Torwinkel. Mit dem nächsten schönen Treffer legten die Paderborner nach: Philipp Klement, dieser starke Linksfuß vor dem FCH-Trainer Frank Schmidt im Vorfeld gewarnt hatte, nahm Maß und beförderte einen Freistoß aus 25 Metern zum 2:0 in den Winkel – nicht unhaltbar für Müller. Doch der FCH ließ sich das nicht gefallen, machte weiter Druck und wurde belohnt. Drei Möglichkeiten hatte Maurice Multhaup bei seinem Startelf-Debüt, und die dritte fand ihr Ziel nach einem Zuspiel von Dennis Thomalla – 1:2 (44.). Doch auch der Torschütze merkte hinterher an: „Wir haben als Mannschaft kein gutes Spiel gemacht.“ Müller verhinderte kurz vor dem Halbzeitpfiff Schlimmeres, nach einer Doppelchance von Antwi-Adjej. Nach der Pause drückte der FCH weiter, wollte den Ausgleich. Multhaupts und Schnatterers Bälle wurden geblockt (55. und 61.). Paderborn schien etwas ausgebremst, schlug dann aber, als sich die Chance bot, noch einmal eiskalt zu – unter Mithilfe von Müller.

FCH nicht kompakt

Der Schlussmann patzte nach einer Hereingabe von Dräger, Michel staubte zum 3:1 ab (70.). Der FCH ließ das vermissen, was ihn zuletzt auszeichnete, bekannte Schmidt: „kompaktes, mutiges Verteidigen“. Zu locker fiel auch der vierte Gegentreffer. Nach einem Kombination über Michel und Bernard Tekpetey vollendete Sebastian Vasiliadis bei seiner Rückkehr auf die Ostalb (79.) – er kam im Sommer vom VfR Aalen zum Aufsteiger. Und packte per Kopfball nach Flanke von Dräger in der Nachspielzeit noch das 5:1 drauf. „Man kann ein Spiel verlieren. Was uns nicht passieren darf, ist die hohe Niederlage. Wir sind brutal aus unserer Komfortzone herausgekommen, haben sehr viele schlechte Aktionen in ein Spiel hineingepackt Das tut weh“, ärgerte sich Schmidt. Sein Kollege Steffen Baumgart war naturgemäß angetan: „Wir haben über 90 Minuten ein gutes, intensives Spiel gesehen. Das ist nicht alltäglich, dass man hier in Heidenheim so spielt.“

Natürlich sei die Niederlage „sehr ärgerlich“, wie Müller befand. Nun sei es „das Kunststück, das Ganze abzuschütteln“. Das wird auch er.