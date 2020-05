Heidenheim im etwas anderen Trainingslager

So schaut es beim FCH aus

Während die FCH Profis sich also auf den anstehenden Sonderspielbetrieb in der 2. Bundesliga vorbereiten, ruht der sportliche Betrieb im HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum bis auf Weiteres und wie bereits in den vergangenen Wochen. Das Dinkelacker Albstüble an der Voith-Arena kann hingegen voraussichtlich in einigen Tagen, mit entsprechenden Abstands- und Hygieneauflagen, wieder öffnen. Nähere Informationen zur Öffnung des Dinkelacker Albstübles wird der Verein zu gegebener Zeit in gewohnter Weise auf allen FCH Kanälen kommunizieren. Der FCH Fan- und Ticketshop by Liha-Werbung ist bereits seit Anfang dieser Woche wieder geöffnet (montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr).

In der FCH Verwaltung wird der Betrieb in den kommenden Tagen und Wochen nach Bedarf punktuell wieder hochgefahren. Der Großteil der Mitarbeiter hier befindet sich aktuell weiter in Kurzarbeit.