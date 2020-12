Heidenheim gewinnt auch in Fürth

Wo oder gegen wen der 1. FC Heidenheim gewinnt, ist Frank Schmidt egal. Hauptsache er gewinnt. Doch der Sieg an diesen Samstag war mit einer Randnotiz versehen: Der FCH landete den ersten Auswärtssieg der Saison der 2. Fußball-Bundesliga am zehnten Spieltag ausgerechnet bei der SpVgg Greuther Fürth, wo zuletzt drei Spiele nicht mal ein Tor gelang. „Am Ende können wir sehr zufrieden sein, das war eine starke Mannschaftsleistung“, freute sich der Heidenheimer Trainer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Das begann in der Anfangsphase mit einer Partie Rasenschach. Die Spieler bedacht, ihrem gegenüber keinen Raum zu geben, in Schach zu halten. Das war beispielsweise bei Start-Elf-Debütant Mittelfeldmann Dzenis Burnic zu sehen (rückte für den Verletzten Sechser Andreas Geipl rein), der sich mit Fürths formstarken Box-to-Box-Spieler Paul Seguin beschäftigen durfte – ihn nahm Burnic und später Konstantin Kerschbaumer aus dem Spiel. In die erste Auswahl von FCH-Trainer Frank Schmidt in die rückte im Vergleich zu vorigen Aufstellung auch Linksaußen Tobias Mohr an alter Wirkungsstätte.

Im Sportpark Ronhof registrierte man den Respekt beider zuletzt erfolgreichen Mannschaften voreinander. Da stand der „Derbysieger“ auf dem Rasen, wie der Stadionsprecher vor dem Anpfiff noch erwähnen musste. Nicht nur der Sieg zuletzt gegen den fränkischen Rivalen 1. FC Nürnberg, sondern insgesamt fünf Siege in Folge katapultierten die Fürther als Team der Stunde vor dem zehnten Spieltag an die Tabellenspitze.

Die Heidenheimer hatten zuletzt den Hamburger SV mit 3:2 geschlagen (und ungeschlagen im November), vor allem dank einer starken zweiten Halbzeit. Die erste Hälfte in Fürth verlief in punkto Torraumszenen ruhiger, doch nicht umspannend, die Aktionen liegen hochkonzentriert ab.

Drei Torannäherungen, das war es. Der Schuss von Sebastian Ernst wurde geblockt (22.), eine Minute später zog Heidenheims formstarker Stürmer Christian Kühlwetter vom der Strafraumgrenze ab, kein Problem für Fürths Torwart Sascha Burchert. So auch nicht der Kopfball von Julian Green für FCH-Keeper Kevin Müller (42.).

Wirklich gefährlich war es kurz nach Wiederbeginn. Für Fürth. Green hatte freie Schussbahn, doch Müller lenkte den Ball gerade noch über die Latte (47.). Danach die größte Chance zur Heidenheimer Führung: Die größte Chance zur Führung: Nach einem Eckball von Sessa knallte die Abnahme von Robert Leipertz (54.).

Das Spiel gewann an Dynamik, es öffneten sich Räume, es häuften sich Torraumszenen. Und nachdem Mohr im Strafraum quer legte und Norman Theuerkauf flach abschloss, war die Führung zum 1:0 perfekt (60.). Die Fürther drängten in Folge dessen zwar auf Anschluss, doch die Heidenheimer blieben defensiv konzentriert.

Und gefährlich, dem 2:0 ziemlich nahe, nach einer Co-Produktion zweier Einwechsler: Nach einem Konter der über Patrick Schmidt schloss Konstantin Kerschbaumer ab. Die wenigen Anwesenden beim Geisterspiel sahen die Kugel schon im Kasten, doch Burchert zog per Blitzreflex seinen Arm hoch (77.). Seine Arme riss der FCH wenig später hoch, nachdem der besondere Sieg feststand.