Heidenheim fehlt Happy End

Trotz Corona: Die Finanzsituation in Achberg bleibt aktuell noch entspannt. Zwei Millionen Euro hat die Kommune derzeit an Guthaben auf Konten liegen, informierte Kämmerin Tanja Ruh den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Und vor diesem Hintergrund gab es auch kaum Diskussionen rund um die Investitionsplanung für das Haushaltsjahr 2021. Größter Ausgabeposten könnten Kauf und Erschließungsplanung rund um eine neue Fläche für Gewerbegrundstü-cke im Osten von Esseratsweiler werden.