Heidenheim bietet Erstattung von Einzeltickets an

Spiele mit Zuschauern, die wird es in dieser Saison sicher nicht mehr geben. Geisterspiele dagegen wahrscheinlich schon. Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim bietet daher schon einmal zu allen noch ausstehenden FCH Spielen der Saison 2019/20 - für die bereits ein Einzelticketvorverkauf stattgefunden hat - ab sofort Kompensationsmöglichkeiten an. Auf Grund der Corona-Krise und der Aussetzung des Spielbetriebs in der 2. Bundesliga betrifft dies die Auswärtsspiele beim VfL Bochum beziehungsweise dem FC St. Pauli sowie das Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Die Tickets können laut Verein allerdings aus technischen und buchhalterischen Gründen jeweils nur an der jeweiligen Verkaufsstelle rückabgewickelt werden, an welcher sie erworben wurden. Bis zur Wiederöffnung des FCH Fan- und Ticketshops, die in den kommenden Tagen erfolgen wird, ist dies postalisch per Formular bereits jetzt möglich.

Gegen Abgabe des erworbenen Tickets erhalten FCH-Fans (ausschließlich im FCH Fan- und Ticketshop an der Voith-Arena) einen Wertgutschein über den jeweiligen Betrag, der künftig beim Erwerb von FCH-Heimspielkarten eingelöst werden kann, sobald Heimspiele mit Zuschauern in der Voith-Arena wieder stattfinden. Alternativ kann der entsprechende Betrag auch ausbezahlt werden.

Generell gilt laut Angaben des Zweitligisten: Mit einem Verzicht auf Rückerstattung oder der Wandlung in einen Wertgutschein ist dem FCH in der momentanen Situation am meisten geholfen. Sobald entschieden ist, ob und gegebenenfalls wie im Detail die Saison 2019/20 fortgeführt werden soll, werde der Verein zudem zeitnah mit entsprechenden Kompensationsvorschlägen auf die rund 8000 Dauerkarteninhaber zukommen.

Diese werden sich nach Angaben des FCH auf der Vereinshomepage aber mit Sicherheit im vergleichbaren Rahmen der Einzeltickets bewegen.