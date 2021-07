Heidenheim: 9000 Zuschauer gegen Hoffenheim und Paderborn möglich

Auf Grund der lediglich bis Montag, 26. Juli 2021, gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg wird der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim, für die beiden im Juli anstehenden Heimspiele in der Voith-Arena einen Einzelticketverkauf anbieten. Die offizielle Saisoneröffnung gegen die TSG Hoffenheim im Rahmen des 9. Max Liebhaber-Pokals am Samstag, 17. Juli (13.30 Uhr), und das erste Zweitliga-Heimspiel der Saison 2021/2022 am Samstag, 24. Juli (13.30 Uhr), gegen den SC Paderborn, können erfreulicherweise wieder mit Zuschauern im Stadion ausgetragen werden.

Bei den beiden Partien in der Voith-Arena sind laut aktueller Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg bis zu 9000 Zuschauer erlaubt, was einer Stadionauslastung von 60 Prozent entspricht. Für alle Besucher der Voith-Arena gilt die sogenannte „3G-Regel“ (negativ getestet, vollständig geimpft oder vollständig genesen). Zudem ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im gesamten Stadion verpflichtend – außer beim Verzehr von Speisen und Getränken am jeweiligen Sitz- oder Stehplatz.

Für den Max Liebhaber-Pokal gegen die TSG Hoffenheim am Samstag, 17. Juli (13.30 Uhr), startet der Ticketvorverkauf am Mittwoch, 7. Juli, ab 10 Uhr. Die Tickets sind sowohl online als auch im FCH Fan- und Ticketshop erhältlich. Wichtiger Hinweis: Es gilt dabei kein Vorkaufsrecht für bisherige Dauerkarteninhaber (Saison 2019/2020), Mitglieder und Sponsoren. Die Eintrittspreise sind analog zu sonstigen Testspielen in der Voith-Arena.

Der Ticketvorverkauf für den Max Liebhaber-Pokal wird zunächst nur für die Südtribüne und die HellensteinEnergie Osttribüne angeboten. Der Sparkassen BusinessClub bleibt bei diesem Spiel geschlossen. Eine Tageskasse gibt es nicht.

Auch der Ticketvorverkauf für das erste Zweitliga-Heimspiel der Saison am Samstag, 24. Juli (13.30 Uhr), gegen den SC Paderborn startet am Mittwoch, 7. Juli, ab 10 Uhr. Für das Heimspiel gegen Paderborn gilt zunächst ein einwöchiges Vorkaufsrecht von Mittwoch,7. Juli, bis Dienstagabend, 13. Juli, für bisherige Dauerkarteninhaber (Saison 2019/20), Mitglieder und Sponsoren. Pro Person können bis zu zwei Tickets im Vorverkauf erworben werden (Hinweis: Es gibt für dieses Spiel keinen Anspruch auf Ihre bisherigen Dauerkarten-Plätze in der Voith-Arena).

Ab Donnerstag, 15. Juli, um 10 Uhr beginnt dann der freie Vorverkauf. Auch Tickets gegen Paderborn sind sowohl online als auch im FCH Fan- und Ticketshop erhältlich. Eine Tageskasse gibt es nicht.

Abhängig von der nächsten Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg wird zu gegebener Zeit entschieden und kommuniziert, in welcher Form der Ticketverkauf für die nächsten Heimspiele des FCH stattfinden kann und, ob ein Dauerkartenverkauf für die Saison 2021/2022 möglich ist.