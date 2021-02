Heideköpfe erhalten bedeutendsten Nachwuchsleistungssportpreis

Starke, konsequente Nachwuchsförderung zahlt sich aus. Das weiß auch der Heidenheimer Sportbund: Die Baseballer gewinnen „Das Grüne Band“, den bedeutendsten Nachwuchsleistungssportpreis in Deutschland, verbunden mit einer Förderprämie über 5000 Euro.

2020 verläuft vieles anders als gewohnt – auch die großen Preisverleihungen und feierlichen Veranstaltungen für „Das Grüne Band“ können nicht wie geplant stattfinden. Um den Baseballern dennoch ihre verdiente Auszeichnung zukommen zu lassen, überreichte Mirjana Bay, jetzt im Namen der Commerzbank und des DOSB den Pokal sowie den Scheck über 5000 Euro. „Gerade in diesen Zeiten, in denen der Breiten- und Leistungssport coronabedingt derartige Einschränkungen hinnehmen muss, möchten wir als Commerzbank mit dem Förderpreis `Das Grüne Band´ unseren Beitrag leisten. Wir merken alle, wie wichtig Sport als Ausgleich ist und wie sehr uns der Sport im Verein fehlt“, so Bay bei der Übergabe an Klaus Eckle, Cheftrainer und Manager des Vereins.

„Ausgezeichnete Arbeit sollte auch ausgezeichnet werden und das haben wir jetzt erreicht. Darauf sind wir wirklich stolz. „Das Grüne Band“ stellt eine großartige Wertschätzung für alle Trainer, Betreuer und Helfer dar, die uns meist ehrenamtlich unterstützen und sich mit großem Einsatz für den Verein engagieren“, so Eckle. „Mit der finanziellen Unterstützung haben wir eine neue Ballwurfmaschine angeschafft, die wir im Training für die Jugend einsetzen können.“ Die Heidenheimer erhalten erstmals in ihrer Historie „Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung“. Es ist eine Belohnung für die konsequente Nachwuchs- und Anschlussförderung der „Heideköpfe“, denn die Durchlässigkeit von der Jugend in die erste Mannschaft ist in Heidenheim ebenso Selbstverständlichkeit wie Erfolgsrezept. Von den knapp 200 Mitgliedern der Abteilung sind über die Hälfte Kinder und Jugendliche, der Zulauf ist groß. Insgesamt 20 lizenzierte Trainer kümmern sich um den Nachwuchs, der bereits mit vier Jahren im T-Ball-Team erste Erfahrungen mit Keule und Handschuh sammeln kann. Das zahlt sich aus: Zwölf Talente gehörten 2019 den Landes- und Nachwuchskadern an. An talentierten Kids wird es den Baseballern aus Heidenheim also vorerst nicht mangeln und die „Heideköpfe“ können auch in Zukunft weiter ganz vorne mitspielen.

Seit 1986 fördern die Commerzbank AG und der Deutsche Olympische Sportbund über die Initiative „Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein“ Kinder und Jugendliche. Das Projekt belohnt konsequente Nachwuchsarbeit im Leistungssport, unabhängig von der Vereinsgröße oder der Popularität der Sportart. Für „Das Grüne Band“ können sich Vereine oder einzelne Abteilungen seit Ende Januar wieder für die Auszeichnung bewerben.

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Ende März. Eine hochkarätige Jury prämiert jährlich 50 Vereine oder Vereinsabteilungen aus olympischen und nicht olympischen Spitzenverbänden des Deutschen Olympischen Sportbundes, deren sportfachlichen Voraussetzungen zur Förderung erfüllt sind. Eine aktive Talentsuche und -förderung von Jugendlichen ist nötig für eine Bewerbung. Die Bewertungskriterien ergeben sich aus dem Nachwuchsleistungssport-Konzept des DOSB und schließen unter anderem die Erfolge der Nachwuchsathleten, die Trainersituation, die Anti-Doping-Prävention, die Kooperationen mit Schulen sowie pädagogische Angebote mit ein.