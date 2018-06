Heideköpfe in die Schranken gewiesen

Mit einem überraschend klaren Auswärtssieg im Gepäck kehrte Baseball-Landesligist MTV Aalen Strikers am vergangenen Sonntag vom Kocher-Brenz-Derby aus Heidenheim zurück. Mit 23:3 (3:1/1:0/1:0/2:2/0:0/1:0/2:0/2:0/11:0) wurden die gastgebenden Heideköpfe am Ende klar in die Schranken verwiesen, Aalen konnte mit diesem Sieg die zurückliegende Niederlagenserie stoppen und seine Gesamtbilanz mit nun drei Siegen und drei Niederlagen ausgleichen.

Von Anfang an nahmen die Strikers das Spiel in die Hand und setzten die Heidenheimer Bundesligareserve offensiv unter Druck. Die Strikers lagen 3:0 in Führung, Heidenheim konnte im Gegenzug lediglich auf 1:3 verkürzen. In den nächsten beiden Spielabschnitten konnten die MTVler jeweils nur einen weiteren Punkt nach Hause bringen, da sich auch Heidenheim in der Feldverteidigung sehr aufmerksam und sicher präsentierte.

Weil sich der Aalener Starting-Pitcher Mike Tauporn an diesem Tag aber von seiner Schokoladenseite zeigte und zusammen mit seiner Feldverteidigung nur wenig zuließ, gelang es der Heideköpfe-Offensive zunächst nicht zu verkürzen. Mit einem 1:5 aus Sicht des Gastgebers ging es in den vierten Durchgang. Dort legte die Aalener Schlagreihe zunächst los wie die Feuerwehr, schnell erhöhten Stürmer und Tauporn auf 7:1. Heidenheim verkürzte auf 3:7. Aber auch der Gastgeber schaffte es in der Folge trotz geladener Bases nicht noch näher ranzukommen, es blieb vorerst beim Vier-Punkte-Rückstand.

Plötzlich brechen alle Dämme

Die MTV-Baseballer erhöhten in den folgenden Spielabschnitten sukzessive ihren Vorsprung, auch angesichts der immer besser werdenden Performance von Bertuch auf dem Werferhügel. Über 8:3 und 10:3 schraubten die MTVler bis zum Ende des achten Durchgangs das Resultat auf ein beruhigendes 12:3, mit dem es in das neunte und damit letzte Inning ging. In dem brachen dann aber plötzlich alle Dämme auf Heidenheimer Seite, sage und schreibe weitere elf Punkte brachte das Aalener Team bis zum erlösenden dritten „Out“ nach Hause. Beim Stand von 23:3 hatte der Gastgeber ein letztes Mal Schlagrecht, konnte sich aber bei diesem klaren Rückstand gegen die souverän und mit viel Selbstbewusstsein agierende Strikers-Feldverteidigung nicht mehr in Szene setzen. Nach zwei „Ground-Outs“ im Infield blieb es Jonas Gräßer vorbehalten per „Fly-Out“ für das letzte „Out“ in dieser Partie zu sorgen. Insgesamt schlugen die MTV Aalen Strikers an diesem Tag stolze 30 „Hits“. Die Aalener dürfen sich nun auf eine spielfreies Wochenende freuen, weiter geht's wieder am 24. Juni mit einem Auswärtsspiel auf dem Cannstatter Bundesligaspielfeld bei den Stuttgart Reds. (tom)