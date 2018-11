Für die Kegel-Bundesliga-Damen des KC Schrezheim steht am Samstag das Hinspiel in der Champions League an. Mit dem dritten Platz beim Europapokal haben sie sich nicht nur für die Champions League qualifiziert, sondern auch gleich ihren direkten Gegner definiert: Zelziarne Podbrezova (Slowakei).

Podbrezova ist für viele Kegelbegeisterte ein Begriff, denn mit Vilmos Zavarko sind die Herren nicht nur langjährigen slowakischer Meister, auch in der Champions League stehen sie immer im Final Four. Die Frauen sind hier nicht zu unterschätzen. Mit einer sehr jungen Mannschaft, haben sie die Meisterschaft in der Slowakei gewonnen und beim Weltpokal mit einer Gesamtzahl von 3348 den zehnten Platz erkämpft. Schon letztes Jahr waren sie in der Champions League und sind kurz vor dem Final Four ausgeschieden.

Man muss eine Gasse finden

So eine junge Mannschaft darf man nicht unterschätzen. Diese sind nicht nur unberechenbar, sondern steigern sich auch stetig. Die Schrezheimerinnen werden das Spiel nicht unterschätzen. Es sind neue Bahnen, die man erst einmal kennenlernen muss. Von den bisher gespielten Ergebnissen, ist dort einiges möglich. Aber auch dort muss man erst einmal eine Gasse finden. Wichtig ist es, um jeden Satz zu kämpfen.

Am 8. Dezember um 12.30 Uhr findet im Kegeltreff am Kloster das Rückspiel statt. Die Punkte der Vorrunde und der Rückrunde werden addiert. Und bei einem Unentschieden zählen die Sätze. Die Schrezheimer Frauen kennen das System bereits, denn international sind sie nicht das erste Mal unterwegs.

Es gilt den Kampfgeist auszupacken. So weiß auch Trainer Wolfgang Lutz: „Podbrezova wird kein Zuckerschlecken, denn die sind auch gespickt mit Nationalspielerinnen. Internationale Erfahrung haben die allemal! Zudem spielen wir über sechs Bahnen, das wird in der Arena ein heißer Tanz werden. Wenn wir es schaffen, dass wir uns auf uns konzentrieren, ist für meine Mädels was machbar.“