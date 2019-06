Hegele über 3000 Meter nicht zu toppen

Drei Athleten der LSG Aalen sind bei den Süddeutschen Meisterschaften am 22. und 23. Juni in Koblenz gestartet. Die Erfolge konnten sich sehen lassen.

Gleich zu Beginn hieß es für Marc Hegele (M 15) sein Bestes zu geben. Aufgrund der Meldeleistungen war er der klare Favorit. Er ging sehr stark an, wurde in der zweiten Runde überholt und konnte sich dann an die Fersen seines Gegners hängen. Es blieb jedoch bis zur letzten Runde eine sehr große Gruppe, die für den Sieg in Frage kam. In der letzten Runde zog ein weiterer Athlet an die erste Position, Hegele konnte auch hier folgen. Nun hieß es abzuwarten, wer im Schlussspurt die besseren Kräfte mobilisieren konnte. Auf den letzten Metern konnte Hegele sich noch nach vorne schieben und gewann mit neuer Bestleistung von 9:36,38 Minuten den Süddeutschen Meistertitel.

Scholz nach Vorlauf raus

Maja Scholz (W 15) trat über 100 Meter an. Sie konnte nicht an ihre Zeit von den Württembergischen Meisterschaften in Ludwigsburg herankommen, so dass nach dem Vorlauf für sie Schluss war. Nun konnte sie sich ganz auf ihre Paradedisziplin den Dreisprung konzentrieren. Aufgrund der Meldeleistung konnte sie sich Hoffnung auf den Endkampf machen. Jedoch wuchsen einige Athletinnen über sich hinaus. Mit 10,01 Metern wurde die LSG-Athletin Zwölfte.

Müller geschwächt, aber dennoch stark

In der prallen Nachmittagshitze ging es für Lucy-Lou Müller (W 15) über 800 Meter auf die Strecke. Etwas geschwächt von einer Erkältung ging sie ohne allzu große Erwartungen ins Rennen.

Gleich von Anfang an wurde es ein schnelles Rennen. Müller hielt sich gut im vorderen Feld auf. 200 Meter vor dem Ziel lag sie noch auf Platz fünf. Auf der Zielgeraden gab Müller dann noch einmal alles und im Finish wurde es dann sehr knapp. Am Ende gelang es ihr noch, sich den dritten Platz zu sichern. Mit 2:16,13 Minuten durfte auch sie sich über eine neue persönliche Bestzeit freuen.

Mit dieser Zeit liegt die Athletin der LSG Aalen aktuell bei den W 15 in der deutschen Bestenliste auf dem fünften Platz.