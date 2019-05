Hedwig Feil feierte ihren 103. Geburtstag

Vor wenigen Tagen konnte Hedwig Feil, geborene Hieber, aus Hofen ihren 103. Geburtstag feiern. Damit ist sie die älteste Mitbürgerin des Aalener Stadtbezirks. Ortsvorsteher Patriz Ilg überbrachte die Glückwünsche von Oberbürgermeister Thilo Rentschler und der gesamten Hofener Bürgerschaft.

Als fünftes von sieben Kindern in Treppach geboren und aufgewachsen, heiratete Hedwig Feil Andreas Feil im Jahr 1940 in der Sankt Georgskirche in Hofen. In den darauffolgenden 20 Jahren schenkte sie sechs Kindern das Licht der Welt.

Eine sehr harte Zeit waren die Kriegs- und Nachkriegsjahre, in denen sie hauptsächlich den Haushalt führte und Feldarbeit verrichtete. Mit ihren 103 Jahren verfolgt sie fast täglich aus ihrem Fenster die Geschehnisse im Mühlweg, wo sie zusammen mit ihrem Mann viele Jahre eine Kohlenhandlung führte.