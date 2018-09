Hector-Kinderakademie stellt sich vor

Der Tag der Hector-Kinderakademie findet am Freitag, 21. September, um 17 Uhr an der Kappelbergschule Hofen statt. Dabei können sich Eltern und deren Kinder, die von ihren Lehrern für die Akademie vorgeschlagen wurden, über das Angebot informieren. In der Hector-Kinderakademie werden begabte und wissbegierige Kinder gefördert. Dozenten beantworten Fragen und stellen das Kursprogramm vor. Zuvor gibt es ab 17 Uhr einen offiziellen Teil, unter anderem mit einem Referat zum Thema „Was ist (Hoch)Begabung?“ von Psychologe Lukas Götz.

Weitere Informationen gibt es bei der Kappelbergschule unter 07361 / 977160 und unter www.hector-kinderakademie.de