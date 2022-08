Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstag gegen 20 Uhr eine Hecke neben der Unterführung in der Düsseldorfer Straße in Brand geraten. Zunächst versuchten die Beamten vor Ort den Brand mittels Feuerlöscher zu löschen, was jedoch aufgrund der Größe des Brandes nicht gelang. Durch die eintreffende Feuerwehr konnte der Brand letztendlich vollends abgelöscht werden.