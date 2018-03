Hautnah dabei bei Schempps Silberlauf

Hauchdünn war die Entscheidung, doch am Ende reicht es für den deutschen Biathleten aus der Nähe von Göppingen „nur“ zu Silber im Massenstart. Die fünf Ellwanger Arbeitskollegen haben das Foto-Finish live im Stadion miterlebt und waren dabei sogar in der Fernsehübertragung (ZDF) zu sehen.

Am vergangenen Freitag haben Bernd Esslinger, Reiner Mayer, Matthias Willer, Josef May und Engelbert Gassner erstmalig südkoreanischen Boden betreten. Den ersten Wettkampf besuchten die fünf dann am Samstag, nämlich den Massenstart der Damen. Aus deutscher Sicht war dieser nicht ganz so erfolgreich, doch Gassner freute vor allem der zweite Platz von Darya Domracheva. „Die Temperaturen sind mittlerweile auch etwas angenehmer“, sagt Gassner. Nach dem Massenstart der Herren am Sonntag wartet unter anderem mit dem Mannschaftsspringen der Skispringer nun schon bald das nächste Highlight auf die Ellwanger. Ausgang offen, aber mittendrin sind sie auf jeden Fall.