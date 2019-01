Hauskonzert mit besonderen Akzenten

Sie passen so recht in kein musikalisches Schema, spielen mal Jazz und Ragtime mit klassischen Instrumenten und sind immer für eine Überraschung gut: Die Stuttgarter Saloniker. Bei ihrem Neujahrskonzert in der Aalener Stadthalle zeigten sie sich erneut voller Witz und Charme, Eleganz und mit virtuosem Können.

Dass nur 60 Besucher gekommen waren, konnte den Salonikern nicht die Laune verderben. „Da haben wir wohl zu wenig die Werbetrommel gerührt und außerdem habe ich es in der Kirche schon immer gehasst, wenn der Pfarrer über die Leute geschimpft hat, die nicht gekommen sind“, so der musikalische Leiter des Ensembles, Patrick Siben. So wurde es eben ein „Hauskonzert“ jedoch mit ganz besonderen Akzenten.

Immer „unplugged“

Die Saloniker traten erstmals mit zwei Kontrabässen an, Cello, Geige, Trompete, Klarinette und Klavier komplettierten das Septett. Das Ensemble spielte stets „unplugged“. Der Draht zum Publikum war schnell gefunden, dafür sorgte Siben mit witzig-charmanter Moderation. So kündigte er „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauss als „den schwäbischsten aller Walzer“ an, ließ wissen, dass die Saloniker auch Ragtime und Jazz nach Origalnoten spielen, und in der Pause gab es zu Sekt und Bierchen auch ein Schwätzchen mit Siben.

Im Programm spielte der Walzer eine große Rolle. Neben dem „Donauwalzer“ widmeten sich die Saloniker auch bei „Wien bleibt Wien“ von Johannes Schrammel, bei „La Donna e mobile“ aus Verdis Oper „Rigoletto“, beim Schlittschuh-Walzer von Emil Waldteufel und bei einer „Musette“ aus „La Boheme“ von Puccini diesem Genre. Beeindruckend war vor allem die Leichtigkeit, mit der das Ensemble musizierte.

Bei der „Leichten Kavallerie“ von Franz von Suppé mit Trompetensolo war das Galoppieren der Pferde förmlich zu spüren und auch die „Petersburger Schlittenfahrt“ von Richard Eilenberg illustrierte eine rasante Pferdepartie. Für freudige Stimmung sorgte ein Trinklied aus Verdis Oper „La Traviata“.

Vollkommen andere Akzente setzten die Saloniker mit einem Ausflug in die Welt des Jazz. Der „Fastinatic Rhythm“ von Gershwin bot sinfonischen Jazz mit Tempo, den „Live House Blues“ von Philipp Graham ergänzte ein Saxofon die klassischen Instrumente. Nicht fehlen durfte der Ragtime „The Entertainer“ von Scott Joplin, eine reizvolle Fusion von schwarzer Musik mit europäischen Klängen.

Witzig und locker inszenierte das Ensemble den Modetanz „Children’s Corner“ von Debussy. Zum Abschluss gab es dann als Zugabe den „Radetzcky-Marsch“ von Johann Strauss. Die Saloniker haben wieder einmal voll überzeugt und hätten für dieses inspirierte Konzert zweifellos mehr Besucher verdient gehabt.