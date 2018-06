Haushalt: OB dämpft Euphorie

Bei den Haushaltsberatungen im Technischen Ausschuss des Gemeinderats haben OB Thilo Rentschler und Stadtkämmerin Daniela Faußner ihre kürzlich verbreitete Euphorie nach der jüngsten Steuerschätzung des Landes (wir berichteten) wieder gedämpft. Nach den neuesten Finanzinformationen des Landes würden die Verbesserungen für den Aalener Etat 2016 nur noch 500 000 statt der bisher angenommenen einer Million Euro betragen.

Am Verzicht auf die ursprünglich geplante Erhöhung der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B wolle man für 2016 allerdings festhalten. In die Finanzplanung ab 2017 seien diese Steuererhöhungen aber „eingepreist“, sagte Faußner. Sonst würde die Verschuldung der Stadt mehr als geplant steigen und die Genehmigungsfähigkeit des ganzen Zahlenwerks gerate in Gefahr. Aus diesem Grund müsse man angesichts der jetzt wieder schlechteren Zahlen für 2016 bereits auch eine globale Minderausgabe für alle Fachämter in Höhe von 200 000 Euro einplanen. Damit könne man auch sicherstellen, dass man im kommenden Jahr mit den geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von sieben Millionen Euro hinkommen werde, so Faußner.