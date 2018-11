Haushalt: Die Stunde der Fraktionen

Am Donnerstag hat bei den Haushaltsberatungen für das kommenden Jahr die Stunde der Fraktionen geschlagen. Sie haben ihre Stellungnahmen zum Etatentwurf 2019 abgegeben, den Oberbürgermeister Thilo Rentschler am 25.Oktober eingebracht hatte.

Themen für die Sprecher der sechs Gemeinderatsfraktionen waren unter anderem der Wohnungsbau, die Schulen und die Kinderbetreuung sowie die Radwege, aber auch die personelle Situation bei der Stadt und deren Stellenplan. Die Fraktion zur Durchsetzung des Informationsrechts (FDI) kündigte bereits jetzt an, dem Haushalt in der jetzt vorliegende Form nicht zustimmen zu wollen. Die Grünen machten eine endgültige Stellungnahme davon abhängig, was die Behandlung ihrer Anträge in den weiteren Haushaltsberatungen ergebe. Die finden in den kommenden Wochen in den Ausschüssen und im Gemeinderat (6. Dezember) statt. In der letzten Sitzung des Jahres am 20. Dezember soll der Gemeinderat dann den Haushalt 2019 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 verabschieden.

Der Etatentwurf hat ein Volumen von 186,7 Millionen Euro im Ergebnishaushalt und 174,6 Millionen im Finanzhaushalt. Er sieht für 2019 Investitionen der Stadt in Höhe von rund 51,7 Millionen Euro vor.

CDU: Die anspruchsvolle Agenda umsetzen

Für die CDU sagte ihr Fraktionsvorsitzender Thomas Wagenblast, es sei richtig, 2019 auf zusätzliche Großprojekte zu verzichten und sich an die Umsetzung der bereits vorgegebenen, anspruchsvollen Agenda zu machen. Er kritisierte, dass es in den Ortschaftsräten keine öffentliche Sitzungen zur Haushaltsaufstellung gegeben habe und forderte allgemein mehr Bürgerbeteiligung. Er kritisierte auch, dass die Verwaltung auf Anträge aus den letzten Haushaltsberatungen bislang gar nicht reagiert beziehungsweise keine Ergebnisse vorgelegt habe. Dies betreffe die Ertüchtigung der Infrastruktur auf dem Aalbäume ebenso wie die Elternumfrage an den Schulen, die Verlagerung der Wohnmobilstellplätze weg vom Hirschbach und ein Konzept für den Bauhof. All dies müsse die Verwaltung jetzt schnellstens nachholen.

Wagenblast beantragte außerdem ein Konzept für die Weiterführung der Ganztagesbetreuung bis zum Ende der sechsten Klasse und die Schaffung einer Stelle für die Medienentwicklung an den Schulen. Zum Wohnungsbau sagte er, die CDU stehe weiterhin für ein Gleichgewicht aus Innenentwicklung und neuen Flächen für Bauvorhaben. Allein durch Innenentwicklung lasse sich der benötigte neue Wohnraum nicht ausreichend schaffen. Für eine saubere und intakte Innenstadt fordert die CDU drei neue Stellen im Bauhof, der Bahnhalt West und sein Umfeld könnten nur mit den Bürgern dort und nicht gegen sie entwickelt werden. Weitere Forderungen betrafen eine externe Projektsteuerung beim Bau des Kombibads, die Entwicklung neuer Ortsmitten in der Weststadt und in Fachsenfeld sowie einen Radweg von Dewangen nach Forst. Außerdem verlangte er eine „klare To-do-Liste“ für Zukunftsinvestitionen in die Stadthalle.

Grüne: Für Radfahrer nicht nur die „Abfallflächen“

Deutliche Kritik übte Grünen-Fraktionsvorsitzender Michael Fleischer am Umgang der Stadt mit dem Thema Radwege. Mit 235 000 Euro im Haushalt für Geh- und Radwege sei substantiell für den Alltagsradverkehr in der Stadt praktisch „nichts drin“. Besonders ins Visier nahm Fleischer die sich immer weiter ausbreitenden Schutzstreifen für Radler, die unschlagbar billig, aber extrem gefährlich seien. Fleischer forderte ein Radkonzept, dass für den Radverkehr nicht nur „Abfallflächen“ übrig lasse, und verlangte, mindestens zehn Euro je Einwohner und Jahr in den Ausbau der Radwege zu investieren. Zudem beantragte er, die alte Idee eines Durchstichs für einen Geh- und Radweg unter der Ostrampe der Hochbrücke wieder aufzugreifen, ein Konzept für Buswartehäuschen zu erstellen und auch den Gmünder Torplatz mit einem dynamischen Fahrgastinformationssystem auszurüsten. Die geplanten drei neuen Transporter für das Grünflächenamt sollten als Elektrofahrzeuge beschafft werden, ebenso der vorgesehene neue VW-Bus für die Bauverwaltung. Weitere Forderungen betrafen eine Pumptrack-Anlage für die Kernstadt und die komplette Renaturierung des Hirschbachs. Fleischer kritisierte zudem, dass die Stadt begonnen habe, dringend benötigte Erzieherinnen zunächst nur auf ein Jahr befristet einzustellen. Er verlangte deshalb, ohne Sachgrund keine befristeten Arbeitsverträge mehr abzuschließen. Schließlich bezeichnete er die 45 000 Euro, die im Haushalt für das Handlungsprogramm Wohnen der Stadt vorgesehen seien, als marginal und kündigte an, die abschließende Debatte um den Flächennutzungsplan im kommenden Jahr werde „ein hart umkämpftes politisches Feld“ werden.

SPD: Geld für Schulbau in Mosambik

Hermann Schludi verteidigte in Namen der SPD-Fraktion die vorgesehenen hohen Investitionen und die damit verbundene, wieder ansteigende Verschuldung und sagte, eine marode Infrastruktur würde nachfolgende Generationen noch stärker belasten. Schludi sah aber auch die Notwendigkeit, an der einen oder anderen Stelle für das kommende Haushaltsjahr noch nachzujustieren. Er stellte dabei Defizite vor allem bei den Schulsekretariaten fest und verlangte eine Überprüfung und gegebenenfalls Aufstockung dieser Stellen. Bei der Digitalisierungsoffensive für die Schulen müsse die IT-Betreuung entsprechend dem jeweiligen Ausbauzustand auch personell laufend angepasst werden. Zudem halte die SPD ihren Antrag aus dem vergangenen Jahr aufrecht, bei der Kinderbetreuung die Möglichkeit des Platz-Sharings für Kita-Plätze auszuloten. An den elf Ganztagesgrundschulen müsse der derzeitige Betreuungsschlüssel „intensivst“ überprüft werden. Außerdem forderte Schludi zumindest eine Absenkung der Kita-Gebühren für den Fall, dass das Land jene Mittel, die den Kommunen aus dem Gute-Kita-Gesetz des Bundes zustehen sollen, dann auch wirklich bereitstelle.

Eine weitere SPD-Forderung betrifft einen Suchlauf für einen möglichen neuen Standort für die Aalener Jugendherberge. Außerdem müsse sich die Stadt Gedanken darüber machen, was sie zur Sicherung der medizinischen Grundversorgung durch Hausärzte beitragen könne. Schließlich beantragte Schludi ein Konzept zur Sanierung des Gmünder Torplatzes und zusätzliche Wege, um an ausreichend Wohnraum zu kommen. Für den Bau einer Schule oder Ausbildungsstätte in der mosambikanischen Stadt Vilankulo will die SPD 50000 Euro in den Etat einstellen.

Freie Wähler: Personalkosten ufern aus

Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Thomas Rühl, stellte fest, mit 49 Millionen Euro laufe der Personaletat der Stadt nicht nur wegen der ständigen Tariferhöhungen aus dem Ruder, sondern auch wegen des „immer weiter ausufernden Sozial- und Betreuungsbereichs“. Zudem mahnte er, bei allen Projekten der Stadt auch auf die immer höher werdenden Folgekosten zu achten.

Rühl stellte das Prinzip infrage, dass sich die Stadt generell zu 70 Prozent an den Investitionskosten der Kindergartenträger beteilige. Geld, das nach Beendigung der Bindungsfrist verloren sei. Für clevere Träger sei das ein interessantes Geschäftsmodell. Außerdem forderte er, das städtische Waldstadion zusammen mit Stadthalle, künftigem Kulturbahnhof und Ähnlichem in ein neues, erweitertes städtisches Vermarktungskonzept einzubinden. Und er kritisierte, dass bei den immer mehr entstehenden Studentenwohnungen es oftmals aber an ausreichend Stellplätzen fehle.

Rühl stellte konkret drei Anträge: Auch er forderte ein elektronisches Fahrgastinformationssystem für den Gmünder Torplatz, zudem aber auch für den Stefansplatz in Wasseralfingen und den Bushaltebereich am Unterkochener „Adler“. Außerdem brauche der Gmünder Torplatz dringend ein „Facelifting“, und der rote „Brotkasten“ müsse dort verschwinden. 155 000 Euro machten diese Anträge aus, die sich, so Rühl leicht gegenfinanzieren ließen: indem man etwa befristet bezuschusste Personalstellen nicht dauerhaft städtisch zu alimentieren beginne, die Kosten für die Osttribüne im Stadion hinterfrage oder neue Kita-Plätze etwas zielgerichteter plane. Wobei er ausdrücklich Zweifel an der Auslastung von neuen Waldkindergärten aufkommen ließ.

Die Linke/Pro Aalen: Mehr Wohnraum

Als spontane Reaktion auf Äußerungen von Vorrednern wandte sich Roland Hamm, Vorsitzender der Fraktion Die Linke/Pro Aalen, vehement gegen jeglichen Personalabbau in der Kinderbetreuung oder in der Pflege. Vielmehr gelte es gerade in der Kinderbetreuung, für die die Stadt ja zuständig sei, hart um qualifiziertes Personal zu ringen.

Hamm stellte dann fest, die bisherigen Anstrengungen der Stadt zur Schaffung von ausreichend bezahlbarem Wohnraum reichten nicht aus. Dafür müssten neue Partner gewonnen und neue Wege beschritten werden. Ziel müsse ein Konzept sein, mit dem es gelinge, in den nächsten vier Jahren mindestens eine Verdoppelung des sozial bezahlbarem Wohnraums zu erreichen. Um die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage schneller zu schließen, müsse man darüber nachdenken, dass Investoren ihre Verpflichtung zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auch an anderer Stelle im jeweiligen Wohnquartier umsetzen können. Dabei sei die Quote für diese Verpflichtung von jetzt 25 auf 50 Prozent zu erhöhen. Hamm regte weiter an, die Stadt solle über die Einführung eines Bürgerhaushalts nachdenken, wie er in anderen Städten schon längst erfolgreich praktiziert werde. Und er schloss sich der Grünen-Forderung nach einem Verzicht auf befristete Arbeitsverträge bei der Stadt an. Ebenso dem CDU-Antrag, im Bauhof drei neue Stellen zu schaffen. Schließlich forderte er die Verwaltung dazu auf, jeweils vor den Haushaltsberatungen, nach der Sommerpause, dem Gemeinderat einen aktuellen Bericht zur Personalsituation bei der Stadt vorzulegen, um rechtzeitig reagieren zu können.

FDI: Harte Attacke gegen OB

Während für die Fraktion zur Durchsetzung des Informationsrechts (FDI) Friedrich Klein sich vor allem um die konjunkturelle Entwicklung und die Verschuldung der Stadt sorgte, griff Norbert Rehm in erster Linie OB Thilo Rentschler einmal mehr persönlich scharf an. Trotz guter Wirtschaftslage, so Klein, stocke die Konjunktur in Deutschland. Zusammen mit der Wohnungsbau und den Stadtwerken habe Aalen insgesamt 137 Millionen Euro Schulden. Und es geschehe dabei nichts, was etwa die Stadtwerke stärken könnte, indem sie zum Beispiel selbst an der Gewinnung von Energie mitwirkten. Die Einnahmenseite im Etatentwurf 2019 hielt Klein für zu optimistisch. Dementsprechend müssten auch die geplanten Investitionen um mindestens zehn auf 40 Millionen Eruo gesenkt werden durch Streckung in das Jahr 2020 hinein. Investitionen wie den Stadtoval-Steg könne sich die Stadt schon gar nicht leisten, so Klein.

Rehm warf Rentschler ein fatales zyklisches Finanzgebaren vor. Sein persönliches Referat dürfe er nicht mit einer „persönlichen Verfügungsmasse“ verwechseln. Der OB, so Rehm weiter, trete die Gemeindeordnung mit Füßen, führe sich auf „wie ein Alleinherrscher in einem totalitären Staat“ und habe das „System der gestückelten Informationen“ eingeführt. Er berausche sich an Schlagworten, die für ihn „der kürzeste Weg zur kommunalen Selbstbefriedigung sind“, und lasse die Stadt am Ende ins „offene konjunkturpolitische Messer“ laufen.