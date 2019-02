Hausband gibt kurzes Gastspiel

Am Faschingssamstag, 2. März, gibt die „Hausband“ im Aalener Frapé in der Julius-Bausch-Straße ihr wahrscheinlich einziges Konzert im Jahr 2019. Weil es in den vergangenen Jahren beim Auftritt der Hausband immer schon um 20.30 Uhr ziemlich ausverkauft war und etliche Fans nach Hause geschickt werden mussten, gibt es dieses Jahr 100 Karten im Vorverkauf unter www.frape-aalen.de und und 80 Karten an der Abendkasse. Nach dem Konzert der „Hausband“ (Bernd Weingart, Norbert Botschek, Andy Kemmer, Matthias Kehrle, Eddie Cichosz, Axel Nagel, Engelfried Leib) mit den Sängerinnen Pia und Lady Sue legt bei der Aftershow-Party DJ Titze seinen Mojo-Sound auf Vinylscheiben auf. Foto: Hausband